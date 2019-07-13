Футбол
Антон Шунин: «Были моменты, чтобы вырваться вперед»Sportbox.RU вчера в 17:30
Напомним, московское «Динамо» в гостях сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в стартовом матче нового сезона чемпионата России.
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Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Политика
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел
В пострадавших от наводнения районах Иркутской области зарегистрированы 43 сообщений о преступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в субботу.
Обновлено в 04:53
Авто
Назван ТОП-5 немецких среднеразмерных кроссоверов
Обновлено в 01:00
Политика
Скабеева отреагировала на внесение Малахова в список «Миротворца»
Российская телеведущая Ольга Скабеева в телеграме отреагировала на внесение ведущего Андрея Малахова в базу "Миротворец".
Обновлено в 05:51
Политика
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Политика
Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магадана с 80-й годовщиной образования города и отметил, что Магадан - город с особым твердым характером, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Авто
LADA Largus за два года подорожала на 61 000 рублей
Проведя мониторинг российского авторынка, эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, как изменялась цена на универсал LADA Largus за последние два года.
Обновлено в 02:17
Политика
Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»
Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Петербурге найдено тело тележурналиста с простреленной головой
Мужчина, найденный с огнестрельным ранением головы на Васильевском острове в Петербурге, оказался тележурналистом Петром Миковым.
Обновлено в 04:50
Космос
Массивный астероид обнаружен на солнечной орбите
Ученые обнаружили астероид на орбите Солнца, который пролетает мимо этой звезды каждые 151 день - это самая короткая орбита для любого космического астероида.
Обновлено 10 июля в 11:10
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Экономика
Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом
Правительство одобрило пересмотр критериев нуждаемости семей, которым будут выплачиваться ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Замначальника СКЖД в Ростове подозревают в получении взятки
По версии следствия, первый заместитель Северо-Кавказской железной дороги вместе с заместителем начальника управления диспетчерского центра Кавказского района получили взятку в размере более 1,5 млн. рублей от представителя коммерческой организации.
Обновлено вчера в 03:53
Политика
Зеленский отказался встречаться с матерью убитого Бузины
Украинский президент Владимир Зеленский отказался от личной встречи с матерью убитого журналиста Олеся Бузины, сообщил бывший первый заместитель генпрокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин.
Обновлено в 05:46
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Общество
На Южных Курилах отмечают День рыбака
Жители Южно-Курильского района отмечают День рыбака.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
В Турцию доставили новую партию элементов для российских С-400
В Турцию 13 июля доставили новую партию элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал NTV.
Обновлено в 04:33
Политика
«Вы считаете, что я идиот?»: Зеленский в Одессе лично потребовал от главы ГФС подать в отставку
После вступление в должность главы государства Зеленский не раз требовал активизировать борьбу с контрабандой.
Обновлено в 04:50
Технологии
Специалисты перечислили методы кражи персональных данных
Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25