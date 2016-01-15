Политика
Антон Шипулин официально подтвердил участие в выборах в ГосдумуНовый День 05:53
Олимпийский чемпион Антон Шипулин, завершивший карьеру в биатлоне, официально подтвердил свое участие в выборах в Госдуму.
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Сегодня очень волнительный для меня день, фактически стартует моя предвыборная кампания и, конечно, это новый вызов. Я за последнее время сумел поездить по городам и это только самое начало, в ближайшее время планирую заняться этим более серьезно, познакомиться с главами, с людьми, с проблемами.
— Антон Шипулин, российский биатлонистТелеканал 360° 06:41
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