Политика
Антон Шипулин официально подтвердил участие в выборах в ГосдумуНовый День 05:53
Олимпийский чемпион Антон Шипулин, завершивший карьеру в биатлоне, официально подтвердил свое участие в выборах в Госдуму.
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Сегодня очень волнительный для меня день, фактически стартует моя предвыборная кампания и, конечно, это новый вызов. Я за последнее время сумел поездить по городам и это только самое начало, в ближайшее время планирую заняться этим более серьезно, познакомиться с главами, с людьми, с проблемами.
— Антон Шипулин, российский биатлонистТелеканал 360° 06:41
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«Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США
Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.
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