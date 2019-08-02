23-летний хавбек пропустил игру 3-го тура против ЦСКА (0:1). – Да, Миранчук сможет сыграть, – приводит РБК слова Семина. "СЭ" проведет трансляцию матча "Крылья Советов" – "Локомотив". Встреча состоится в субботу, 3 августа, начало – в 16.30.

Антон Миранчук восстановился и может сыграть с «Крыльями Советов»

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