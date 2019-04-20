Футбол
Антон Миранчук вернулся в стартовый состав «Локомотива» на матч с ЦСКАМатч ТВ 10:59
«Локомотив» и ЦСКА представили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ. У железнодорожников с первых минут сыграет полузащитник Антон Миранчук. Он пропускал встречу предыдущего тура с «Ахматом» (3:1) из-за дисквалификации.
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