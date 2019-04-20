Антон Миранчук вернулся в стартовый состав «Локомотива» на матч с ЦСКАМатч ТВ 10:59

«Локомотив» и ЦСКА представили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ. У железнодорожников с первых минут сыграет полузащитник Антон Миранчук. Он пропускал встречу предыдущего тура с «Ахматом» (3:1) из-за дисквалификации.

Антон Миранчук вернулся в стартовый состав «Локомотива» на матч с ЦСКА

Политика Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.

Армия и оружие Кедми рассказал об отставании США от России в военной сфере По словам политолога, в Вашингтоне пугают развитием военных технологий России и способностью Москвы в ближайшем времени опередить США в этой сфере.

Футбол «Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ Артем Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в выездном матче 24-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара".

Политика Раздача денег массовке Порошенко попала на видео В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.

Экономика Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.

Политика Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.

Кино Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители» Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.

Здоровье В Северной Осетии открыли противотуберкулезную больницу Благодарю коллег из Министерства здравоохранения России, Министерства по делам Северного Кавказа, руководство Северной Осетии и всех тех людей, благодаря кому мы сегодня открываем эту больницу, — отметил Мутко.

Происшествия В Забайкалье из-за пожаров пострадали 17 человек В Забайкальском крае в результате пожаров пострадали 17 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Армия и оружие Израиль испытал ракеты против С-300 В Израиле разработали оружие против российских комплексов С-300, сообщают "РИА-Новости" со ссылкой на журналиста издания Telepolis Флориана Ретцера.

Происшествия Полицейские устроили массовую драку в московском баре Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.

Происшествия Членов петербургской ОНК выгнали из СИЗО, когда фигурант дела о взрыве в метро стал рассказывать про пытки Сотрудники СИЗО «Кресты-1» выгнали членов петербургской общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую и Романа Ширшова из-за рассказа обвиняемого по делу о теракте в метро Аброра Азимова о пытках в «секретной тюрьме».

Политика В Болгарии планируют выступить против антироссийских санкций в ЕП Заместитель председателя политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева заявила, что члены партии выступят против антироссийских санкций в случае избрания в Европарламент.

Происшествия СК обвинил гендиректора оператора Пулково в загрязнении реки Гендиректору «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково) Владимиру Якушеву предъявлены обвинения в нарушении правил охраны окружающей среды (ст.246 УК) из-за загрязнения реки Новой.

Шоу-бизнес «Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.

Транспорт Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.

Религия Православные отметят Вербное воскресенье К Вербному воскресенью уже подготовились в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Миассе.

Футбол Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» 20 апреля 2019 года, в Уфе прошел матч 24-го тура РПЛ «Уфа» - «Арсенал». Игра окончилась победой тульских оружейников.

Происшествия В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.

Общество В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.

Энергетика Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Футбол «Динамо» победило «Крылья Советов» В матче 24 тура чемпионата России московское «Динамо» в родных стенах с минимальным счётом переиграло самарские «Крылья Советов».

Происшествия Появилась версия попадания девяти тонн кокаина на судно с россиянами Российские моряки, арестованные в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонны кокаина, подняли груз на борт после угроз членам экипажа.

Политика КС открыл производство по переименованию УПЦ МП Конституционный суд (КС) открыл производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России.