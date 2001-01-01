Футбол
Антон Миранчук стал лучшим игроком матча «Локомотива» и «Тамбова»ProstoProSport 12:02
|6′
Михаил Костюков
|13′
Михаил Костюков
|25′
Мухаммед Усман
Даниил Кленкин
Эдер
|31′
Владислав Игнатьев
|34′
Ведран Чорлука
|43′
Владислав Игнатьев
Федор Смолов
|46′
|57′
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
Эдер
Михаил Лысов
|63′
|71′
Антон Килин
Иван Маркелов
|74′
Валерий Чуперка
Гжегож Крыховяк
|79′
|81′
Иван Маркелов
|90′
Сослан Таказов
Михаил Лысов
|90′+1′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
2
Живоглядов
27
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
9
Смолов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
84
Лысов
88
Шелия
58
Ойеволе
30
Таказов
3
Тетрашвили
55
Осипенко
92
Чуперка
25
Карасев
99
Маркелов
23
Кленкин
14
Аппаев
11
Муйива
Тамбов
Расстановка 4‑3‑3
Антон Миранчук — лучший игрок матча # ЛокоТамбов # РПЛ pic.twitter.com / zemXXK35wo — Российская Премьер-Лига (@ rfpl) 21 июля 2019 г. "Локомотив" одержал первую победу в сезоне, набрал 4 очка и поднялся на промежуточное пятое место в турнирной таблице. «Тамбов» потерпел второе поражение кряду.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
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