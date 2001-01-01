Антон Миранчук — лучший игрок матча # ЛокоТамбов # РПЛ pic.twitter.com / zemXXK35wo — Российская Премьер-Лига (@ rfpl) 21 июля 2019 г. "Локомотив" одержал первую победу в сезоне, набрал 4 очка и поднялся на промежуточное пятое место в турнирной таблице. «Тамбов» потерпел второе поражение кряду.

Антон Миранчук стал лучшим игроком матча «Локомотива» и «Тамбова»

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