Футбол

Антон Миранчук стал лучшим игроком матча «Локомотива» и «Тамбова»ProstoProSport 12:02

Локомотив — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
6′
Михаил Костюков
13′
Михаил Костюков
25′
Мухаммед Усман
Даниил Кленкин
Эдер
31′
Владислав Игнатьев
34′
Ведран Чорлука
43′
Владислав Игнатьев
Федор Смолов
46′
57′
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
Эдер
Михаил Лысов
63′
71′
Антон Килин
Иван Маркелов
74′
Валерий Чуперка
Гжегож Крыховяк
79′
81′
Иван Маркелов
90′
Сослан Таказов
Михаил Лысов
90′+1′
Антон Миранчук — лучший игрок матча # ЛокоТамбов # РПЛ pic.twitter.com / zemXXK35wo — Российская Премьер-Лига (@ rfpl) 21 июля 2019 г. "Локомотив" одержал первую победу в сезоне, набрал 4 очка и поднялся на промежуточное пятое место в турнирной таблице. «Тамбов» потерпел второе поражение кряду.
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Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец Алексея Миранчука.
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Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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