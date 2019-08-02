Футбол
Антон Миранчук сможет принять участие в матче с «Крыльями Советов»Еженедельник Футбол вчера в 12:07
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможное участие полузащитника Антона Миранчука с «Крыльями Советов». Встреча состоится в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Антон Миранчук восстановился после травмы и может сыграть с «Крыльями Советов»
Sport24.ruвчера в 11:19
Стало известно, сможет ли Антон Миранчук сыграть против «Крыльев Советов»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 11:33
Миодраг Божович: Если сможем остановить Алексей Миранчука, нам будет проще
Советский спортвчера в 07:56
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:04, Ашберн
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Транспорт
Шереметьево признали лучшим аэропортом мира
Британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Госдеп США раскрыл суть новых санкций против России
В пятницу, 2 августа, издания Financial Times (FT), Politico и New York Times (NYT) сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Путин подписал закон о поиске пропавших детей с помощью геолокации
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать данные геолокации для поиска пропавших детей.
Обновлено вчера в 20:16
Культура
Набор клоунов в цирковое училище может стать целевым
Росгосцирк планирует формировать резерв клоунов в стране План целевого набора по подготовке клоунов, акробатов, эквилибристов, гимнастов и других артистов в самых различных жанрах Росгоцирк планирует согласовать с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:35
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября
Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие
Минобороны опубликовало кадры уничтожения объектов террористов в Сирии
Министерство обороны России опубликовало на открывшемся в четверг разделе своего официального сайта "Миссия в Сирии" четыре видеоролика, на которых показаны удары Воздушно-космических сил РФ по инфраструктуре и технике террористов в Идлибе.
Обновлено 01 августа в 07:50
Политика
Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу своего американского коллеги Дональда Трампа ввести блокаду республики.
Обновлено вчера в 20:06
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
В результате землетрясения в Индонезии погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб и четверо пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Лолита Милявская после развода не собирается ничего в себе менять
Певица наслышана, что многие женщины после непростого развода с любимым человеком пытаются начать жизнь с чистого листа, и начинают его с новой прически, макияжа, обновления гардероба и тому подобное.
Обновлено вчера в 13:53
Здоровье
Минздрав РФ назвал регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Министерство здравоохранения России назвало российские регионы, в которых наибольшее количество больных туберкулезом.
Обновлено в 00:34
Здоровье
Медики назвали морепродукты, опасные для здоровья
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия
38 человек госпитализированы из-за утечки хлора в пекинском бассейне
Не менее 38 человек госпитализированы из-за предположительной утечки хлора в бассейне на юго-западе Пекина, сообщает в субботу China Daily.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски
Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Во Франции разбился тушивший лесные пожары самолет-амфибия
Самолет-амфибия Tracker 22 потерпел крушение на юге Франции. Об этом сообщает Le Figaro 2 августа.
Обновлено вчера в 13:54
Здоровье
Дефицит вакцины против бешенства в Южной Осетии восполняется Россией
Ранее ИА REGNUM сообщало о дефиците вакцины против бешенства в Южной Осетии.
Обновлено вчера в 23:53
Гаджеты
LG запатентовала смартфон с гибким экраном и стилусом
Обновлено вчера в 15:52
Наука
Сердце Вселенной: что объединяет квантовые компьютеры и черные дыры
Еще одна потенциальная проблема, которая будет мешать работе монолитных или просто крупных квантовых компьютеров, заключается в том, что вакуум, как выразился Монро, не идеален.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Подсчитаны расходы США на расследование вмешательства России в выборы
Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента Дональда Трампа с российской стороной обошлось налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
СМИ: Пьяный таксист перевернулся на машине в Москве
Как передает предварительную информацию сайт телеканала РЕН ТВ, пьяный таксист не справился с управлением в момент, когда на своей машине пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 00:20
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
В пятницу, выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с Россией и Китаем "вопросы заключения соглашения по ядерному оружию, в тот день, когда истекло соглашение 1987 года с Кремлем" (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом), отмечает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51