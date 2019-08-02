Футбол

Антон Миранчук сможет принять участие в матче с «Крыльями Советов»Еженедельник Футбол вчера в 12:07

Крылья Советов — Локомотив
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможное участие полузащитника Антона Миранчука с «Крыльями Советов». Встреча состоится в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги.
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