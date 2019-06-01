Футбол
Антон Миранчук рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионовSportbox.RU 06:46
Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук ответил на вопрос, кого он будет поддерживать в финале Лиги чемпионов, где встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
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Министр пообещал, что коллекции всех музеев страны будут пополнены в ближайшем будущем, пишет РИА Новости.
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Космос
Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch
Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.
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Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
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Обновлено в 00:11
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Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
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Президент США Дональд Трамп пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон.
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