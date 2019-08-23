Футбол
Антон Миранчук рассказал, как на него повлияло общение с ТарасовымСпорт-Экспресс 02:48
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал об отношениях с экс-хавбеком железнодорожников Дмитрием Тарасовым.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:10
Энергетика
Минфин может повысить НДПИ из-за льгот для месторождения «Роснефти»
«Роснефть» просила предоставить ей десятилетний вычет по данному налогу на 46 млрд рублей в год, «Газпромнефть» — на 13,5 млрд рублей в год.
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали врачей в зал суда
Помощь понадобилась обвиняемому в шпионаже Полу Уилану - ему стало плохо.
Обновлено в 07:07
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Происшествия
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.
Обновлено в 05:46
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Политика
В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского
В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
Обновлено в 05:15
Политика
ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов
Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
Обновлено в 07:30
Политика
Член Общественной палаты подал иск к Дмитрию Гудкову
Член Общественной палаты России Илья Ремесло подал к лидеру Партии перемен Дмитрию Гудкову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Обновлено в 07:36
Здоровье
Из больницы в Нижнем Тагиле уволились все хирурги из-за низких зарплат
Шестеро сотрудников двух хирургических отделений центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле уволились из-за высокой нагрузки и низких зарплат.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие
В Ленобласти пройдут российско-сербские военные учения
Обновлено вчера в 06:32
Общество
Росстат определил регионы с самыми богатыми чиновниками
Росстат опубликовал данные о зарплатах муниципальных российских чиновников.
Обновлено в 07:35
Гаджеты
Huawei представила процессор Ascend 910 с технологиями искусственного интеллекта
Китайская телекоммуникационная компания Huawei в пятницу представила новый процессор Ascend 910, оснащенный технологиями искусственного интеллекта, а также новое программное обеспечение MindSpore.
Обновлено в 04:41
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Политика
Росгвардия попросила право использовать здания для боевых задач
Росгвардия предлагает обязать региональные и муниципальные власти предоставлять ей здания, помещения, сооружения и земельные участки на период подготовки и выполнения служебно-боевых задач.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части
В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".
Обновлено в 05:37
Политика
Киев засомневался в сохранении санкций против России
Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 05:05
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по инициативе Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийское урегулирование.
Обновлено в 07:25
Культура
Евгений Киселев ушел с украинского телеканала «Прямой»
Телеведущий Евгений Киселев ушел с телеканала «Прямой». В эфире канала он вел передачу «Итоги».
Обновлено в 04:37
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом получил рейтинг «R»
Американская ассоциация кинокомпаний официально выдала фильму «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли рейтинг «R» за кровь, насилие, мат и изображения сексуального характера.
Обновлено в 03:40
Космос
Перед стартом к МКС робот «Федор» поздравил россиян с Днем флага
Обновлено 21 августа в 22:24
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15