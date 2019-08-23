Футбол

Антон Миранчук рассказал, как на него повлияло общение с ТарасовымСпорт-Экспресс 02:48

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал об отношениях с экс-хавбеком железнодорожников Дмитрием Тарасовым.
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Антон Миранчук: «Нам хотелось „Роллс-Ройс“, мы кайфанули. Люди всегда будут об этом говорить»

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Газета.Ru06:39

Антон Миранчук рассказал, за какой европейский клуб хотел бы выступать

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РИА Новости04:10

Антон Миранчук назвал «Валенисю» в качестве одного из возможных вариантов для продолжения карьеры

Спорт-Экспресс03:08
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Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

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В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
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Минфин может повысить НДПИ из-за льгот для месторождения «Роснефти»

«Роснефть» просила предоставить ей десятилетний вычет по данному налогу на 46 млрд рублей в год, «Газпромнефть» — на 13,5 млрд рублей в год.
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Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали врачей в зал суда

Помощь понадобилась обвиняемому в шпионаже Полу Уилану - ему стало плохо.
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Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android

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Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
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Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров

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В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
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У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения

По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.
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Общество

В России установлен рекорд по числу долгожителей

Обновлено вчера в 20:03
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Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников

В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Политика

В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского

В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
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Армия и оружие

Президент провел совещание с постоянными членами СБ

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Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
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Политика

ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов

Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
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Обновлено в 07:36
Здоровье

Из больницы в Нижнем Тагиле уволились все хирурги из-за низких зарплат

Шестеро сотрудников двух хирургических отделений центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле уволились из-за высокой нагрузки и низких зарплат.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие

В Ленобласти пройдут российско-сербские военные учения

Обновлено вчера в 06:32
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Росстат определил регионы с самыми богатыми чиновниками

Росстат опубликовал данные о зарплатах муниципальных российских чиновников.
Обновлено в 07:35
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Huawei представила процессор Ascend 910 с технологиями искусственного интеллекта

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Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом

80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
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Росгвардия попросила право использовать здания для боевых задач

Росгвардия предлагает обязать региональные и муниципальные власти предоставлять ей здания, помещения, сооружения и земельные участки на период подготовки и выполнения служебно-боевых задач.
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Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части

В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".
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Киев засомневался в сохранении санкций против России

Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России.
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по инициативе Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийское урегулирование.
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Евгений Киселев ушел с украинского телеканала «Прямой»

Телеведущий Евгений Киселев ушел с телеканала «Прямой». В эфире канала он вел передачу «Итоги».
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Антон Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец Алексея Миранчука.
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