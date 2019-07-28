Футбол
ЦСКА — Локомотив 0:0 (1-й тайм)Sport24.ru 10:51
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
78
Дивеев
5
Васин
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
98
Обляков
7
Ахметов
25
Бистрович
17
Сигурдссон
9
Чалов
1
Гилерме
2
Живоглядов
27
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
20
Игнатьев
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
17
Жемалетдинов
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не примет участия в матче 3-го тура чемпионата России с ЦСКА. У 23-летнего футболиста небольшое повреждение мышцы голени.
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