Футбол
Антон Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в мартеСпорт-Экспресс вчера в 14:50
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков, информирует официальный сайт красно-зеленых. 23-летний хавбек набрал 66 процентов голосов. Второе место занял голкипер Гильерме (19,3%), третье - защитник Дмитрий Баринов (6,9%).
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