Футбол

Антон Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в мартеСпорт-Экспресс 14:50

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков, информирует официальный сайт красно-зеленых. 23-летний хавбек набрал 66 процентов голосов. Второе место занял голкипер Гильерме (19,3%), третье - защитник Дмитрий Баринов (6,9%).
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Антон Миранчук признан лучшим футболистом «Локомотива» в марте

Советский спорт15:52

Болельщики признали Антона Миранчука лучшим игроком «Локомотива» в марте

РИА Новости15:51

Антон Миранчук – лучший игрок марта в составе «Локомотива»

Евро-футбол.ру15:10

Антон Миранчук стал лучшим игроком «Локомотива» в марте

Матч ТВ15:25

Антон Миранчук стал лучшим игроком «Локомотива» в марте

Sportbox.RU15:25

Болельщики «Локомотива» выбрали лучшего игрока в марте

Soccer.ru15:26

Антон Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в марте

Спорт-Экспресс14:50
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