Футбол
Антон Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в мартеСпорт-Экспресс 14:50
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков, информирует официальный сайт красно-зеленых. 23-летний хавбек набрал 66 процентов голосов. Второе место занял голкипер Гильерме (19,3%), третье - защитник Дмитрий Баринов (6,9%).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Хоккей
Кубок Гагарина. ЦСКА вышел вперед в серии со СКА
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено 03 апреля в 11:50
Политика
Россия и Венесуэла подписали 11 соглашений стратегического значения
Страны договорились о сотрудничестве в сфере нефтяной промышленности, финансов, сельского хозяйства, торговли, культуры, образования, науки и техники В рамках заседания межправительственной комиссии (МПК) Россия и Венесуэла подписали 11 соглашений стратегического характера, пишет ТАСС.
Обновлено в 13:22
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Общество
Названы причины аварии в Тушинском тоннеле в Москве
Причинами затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы стали грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве.
Обновлено в 06:02
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики
Обновлено в 04:34
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Футбол
Пеле сообщил, что чувствует себя намного лучше
Обновлено в 13:15
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Речь идет об ограничительных мерах в отношении двух компаний, а также 34 судов PDVSA, поскольку они принимают участие в поставке венесуэльской нефти на Кубу.
Обновлено в 18:04
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
Обновлено в 09:22
Политика
Орешкин отреагировал на слова Климкина о поражении Украины в ВТО
Министр экономического развития России Максим Орешкин отреагировал на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о причинах поражения Украины в ВТО по делу о транзите товаров.
Обновлено в 19:14
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась в Сети навеянными чувствами
Обновлено в 00:56
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Общество
Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX
Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:09
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Здоровье
Реорганизация двух детских «инфекционок»: в одном из зданий хотят разместить отделение психбольницы
В здании 6-й детской инфекционной больницы может разместиться другое лечебное учреждение.
Обновлено в 11:19
Экономика
Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%
Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:23
Политика
Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.
Обновлено в 18:48
Музыка
Мик Джаггер сообщил, что идет на поправку после операции на сердце
Известному рокеру заменили искусственный сердечный клапан Лидер рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер сообщил, что идет на поправку после операции.
Обновлено в 15:37
Политика
Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Греция допустила закупку американских истребителей F-35
Глава минобороны Греции Эвангелос Апостолакис заявил, что Афины рассматривают возможность закупки американских истребителей-бомбардировщиков F-35 пятого поколения.
Обновлено в 14:53
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено в 11:25
Политика
«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан
Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Интернет
Apple Music обогнал Spotify по числу платных подписчиков в США
Музыкальный сервис Apple Music обошел своего шведского конкурента Spotify по числу платных подписчиков в США.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59