Футбол

Антон Миранчук хочет уехать в европейский клубНева Спорт 01:15

Футболист считает, что Головин поступил правильно, перейдя туда, и, хоть у него проблемная команда, он хороший игрок и на этом фоне выделяется. Миранчук считает, что Александр выглядит лучше своих партнеров, и, по словам Антона, если у него будет подобное предложение, он с удовольствием уедет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Антон Миранчук признался, что хотел бы продолжить карьеру в Европе

RT на русском02:51

Антон Миранчук хочет уехать в европейский клуб

Нева Спорт01:15

Антон Миранчук поделился своими мечтами

Газета.Ruвчера в 19:45

Антон Миранчук: «С удовольствием уеду в Европу, если будет предложение, как у Головина»

Sportbox.RUвчера в 19:26

Антон Миранчук: «С удовольствием уеду в Европу, если будет предложение, как у Головина»

Матч ТВвчера в 19:26

Антон Миранчук заявил, что хотел бы поиграть в Европе

REGNUM00:55

Ан. Миранчук: если будет предложение, как у Головина, с удовольствием уеду

Чемпионатвчера в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Здоровье

Опубликован график работы поликлиник Петрозаводска в майские праздники

Министерством здравоохранения РК утвержден график работы учреждений здравоохранения, оказывающих жителям Петрозаводска первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.
Обновлено в 05:30
Общество

Мозаику для новой станции метро в Петербурге продают на Avito

Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Певица МакSим обратилась к своим фанатам после ДТП

МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) прославилась на всю страну после выхода ее дебютного альбома "Трудный возраст" в 2006 году.
Обновлено в 03:29
Политика

ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:56
Авто

Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus

В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
Обновлено в 01:02
Спорт

Фигуристка Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»

Трусова ведет подготовку к сезону в образе героини сериала "Игра Престолов" Дейнерис Тарграирен.
Обновлено в 05:37
Общество

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Лидер ИГ аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео

Лидер террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео.
Обновлено вчера в 14:02
Спорт

Оглашён состав сборной Италии по биатлону на следующий сезон

Федерация зимних видов спорта Италии опубликовала состав сборной страны по биатлону на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Башкирии напавшего на школу подростка направят на лечение

В Республике Башкортостан суд принял решение о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 18-летнего жителя города Стерлитамака, который совершил нападение на школу в апреле 2018 года.
Обновлено в 07:56
Политика

Лавров ответил на слова Помпео о вмешательстве РФ в выборы в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения госсекретаря США Майка Помпео в адрес РФ в том, что Москва якобы вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах с 1970-х годов.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона

Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге

Обновлено в 06:14
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Происшествия

В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья

В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Гаджеты

Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен

В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
Обновлено в 04:49
Космос

Роскосмос опубликовал видео с танцующими балеринами в макете МКС

Телестудия «Роскосмоса» опубликовала на видеохостинге YouTube видеоролик, где балерины танцуют в макете российского сегмента Международной космической станции.
Обновлено в 06:31
Здоровье

Значимого потребления хамона и пармезана в России нет, заявил эксперт

Значимого потребления хамона и пармезана в России нет, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков, комментируя идею запретить ввоз гражданами мясной и молочной продукции для личного пользования.
Обновлено в 07:52
Футбол

Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионов

Обновлено в 06:57
Политика

МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство.
Обновлено в 06:46
Политика

Власти Венесуэлы заявили о попытке переворота

Обновлено в 07:11
Общество

Губернатор Краснодарского края в прошлом году снизил доход

По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.
Обновлено в 07:53
Космос

На МКС произошли проблемы с электропитанием

Обновлено в 05:31
Культура

Нагиев может уйти из «Голоса» после скандала с дочкой Алсу

Обновлено вчера в 22:54
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Экономика

Авиакомпания Utair оказалась под угрозой закрытия из-за долгов

Авиакомпания Utair может прекратить работу из-за больших долгов перед кредиторами.
Обновлено в 01:53
Энергетика

Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Общество

Какие нововведения ждут россиян с 1 мая 2019 года

Россиян с первого мая ждет сразу несколько серьезных нововведений. Так вырастут пенсии ветеранов Великой Отечественной Войны.
Обновлено в 01:45
Гаджеты

Tele2 первыми в России запустили ранее запрещенную технологию eSIM

Ранее Минкомсвязи выступало за легализацию технологии электронных сим-карт на территории РФ и начало подготавливать нормативную базу, которую собирались внедрить в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 13:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец Алексея Миранчука.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное