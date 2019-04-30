Футбол
Антон Миранчук хочет уехать в европейский клубНева Спорт 01:15
Футболист считает, что Головин поступил правильно, перейдя туда, и, хоть у него проблемная команда, он хороший игрок и на этом фоне выделяется. Миранчук считает, что Александр выглядит лучше своих партнеров, и, по словам Антона, если у него будет подобное предложение, он с удовольствием уедет.
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Антон Миранчук: «С удовольствием уеду в Европу, если будет предложение, как у Головина»
Sportbox.RUвчера в 19:26
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