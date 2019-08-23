Футболист "Локомотива" Антон Миранчук в интервью клубной пресс-службе заявил, что хотел бы уехать в Европу. Полузащитник видит себя в "Валенсии" или немецких клубах. Ранее руководству "Локо" поступило несколько предложений по трансферу игрока.

Футболист Антон Миранчук заявил, что хочет уехать из России

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