Футбол
Антон Миранчук: «С удовольствием уехал бы играть в Европу»Спорт-Экспресс 19:00
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" признался, что хотел бы поиграть в Европе. Также он оценил выступление соотечественника Александра Головина за "Монако".
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