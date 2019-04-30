Футбол

Антон Миранчук: «С удовольствием уехал бы играть в Европу»Спорт-Экспресс вчера в 19:00

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" признался, что хотел бы поиграть в Европе. Также он оценил выступление соотечественника Александра Головина за "Монако".
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Антон Миранчук признался, что хотел бы продолжить карьеру в Европе

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Антон Миранчук хочет уехать в европейский клуб

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Антон Миранчук поделился своими мечтами

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Антон Миранчук: «С удовольствием уеду в Европу, если будет предложение, как у Головина»

Матч ТВвчера в 19:26

Ан. Миранчук: если будет предложение, как у Головина, с удовольствием уеду

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Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
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Антон Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец Алексея Миранчука.
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