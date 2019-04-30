Футбол
Антон Миранчук: «С удовольствием уехал бы играть в Европу»Спорт-Экспресс вчера в 19:00
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" признался, что хотел бы поиграть в Европе. Также он оценил выступление соотечественника Александра Головина за "Монако".
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Антон Миранчук: «С удовольствием уеду в Европу, если будет предложение, как у Головина»
Sportbox.RUвчера в 19:26
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