Первым официальным матчем после перерыва для команды Юрия Семина должна была стать ответная игра 1/4 финала Кубка России против "Рубина" (первый матч – 1:0 в пользу железнодорожников; предварительная дата второй встречи – 23 февраля).

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