Футбол

Антон Миранчук: «Еще один кубок нам в копилочку не помешает»
Спорт-Экспресс
08:44

Первым официальным матчем после перерыва для команды Юрия Семина должна была стать ответная игра 1/4 финала Кубка России против "Рубина" (первый матч – 1:0 в пользу железнодорожников; предварительная дата второй встречи – 23 февраля).
Спорт-Экспресс08:44

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Антон Миранчук: «Еще один кубок нам в копилочку не помешает»

Soccer.ru09:21

Антон Миранчук: «Еще один кубок нам в копилочку не помешает»

Спорт-Экспресс08:44
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Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец Алексея Миранчука.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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