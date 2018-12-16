Интересно узнавать о таких вещах из интернета, за себя могу сказать - я не отказывался.

Накануне мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене возникло недопонимание между президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым и Антоном Бабиковым.

Антон Бабиков не отказывался от участия в эстафете в Хохфильцене

Спорт Спорт Российские биатлонистки стали четвёртыми в эстафете в Хохфильцене

Хоккей Хоккей Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Финляндией Стал известен стартовый состав сборной России по хоккею на матч Кубка Первого канала против команды Финляндии, сообщает "Советский спорт".

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Футбол Футбол Андрей Аршавин: «Думаю, „Зенит“ вернет чемпионство в Петербург» Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство в Петербург.

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Спорт Спорт Логинов рассказал, кого считает лидером сборной России по биатлону Надеемся на него как на лидера, который приведёт себя в форму и сможет бороться за самые высокие места на Кубке мира.

Хоккей Хоккей Овечкин набрал очки в 14 матчах подряд, установив новый личный рекорд За два периода Александр сделал 7 бросков в створ — очевидно, что стать первым в истории НХЛ автором трёх хет-триков подряд ему тоже хотелось.

Футбол Футбол Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул» Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может стать игроком «Истанбула».

Спорт Спорт Ильченко получила разрешение IBU представлять сборную Россию Российская биатлонистка Кристина Ильченко получила разрешение Международного союза биатлонистов (IBU) представлять сборную России по биатлону на международных состязаниях, об это журналистам сообщил 16 декабря глава IBU Олле Далин, его слова приводит Сhampionat.com.

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