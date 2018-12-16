Спорт
Антон Бабиков не отказывался от участия в эстафете в Хохфильцене
Антон Бабиков не отказывался от участия в эстафете в ХохфильценеГазета.Ru04:23
Накануне мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене возникло недопонимание между президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым и Антоном Бабиковым.
Газета.Ru04:23
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Интересно узнавать о таких вещах из интернета, за себя могу сказать - я не отказывался.
— Антон Бабиков, российский биатлонистРИА Новости 02:09
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