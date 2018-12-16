Спорт

Антон Бабиков не отказывался от участия в эстафете в Хохфильцене
Газета.Ru
04:23

Накануне мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене возникло недопонимание между президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым и Антоном Бабиковым.
Газета.Ru04:23
Антон Бабиков
Интересно узнавать о таких вещах из интернета, за себя могу сказать - я не отказывался.
— Антон Бабиков, российский биатлонистРИА Новости 02:09

Подробнее о событии

Союз биатлонистов России временно отстранил Бабикова от выступлений на Кубке мира

ТАСС04:52

Владимир Драчев: «Пусть Бабиков и выступает на Кубке IBU, пока не будет принимать правильные решения»

Sportbox.RU05:12

Владимир Драчев: «Пусть Бабиков и выступает на Кубке IBU, пока не будет принимать правильные решения»

Матч ТВ05:12

Шансы сборной России по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии

Чемпионат01:15

Союз биатлонистов России отстранил Бабикова от этапов Кубка мира

Газета.Ru05:06

Максим Кугаевский: «Бабиков сказал, что не в лучшей форме. В итоге на эстафету взяли Гараничева»

Sports.ru03:54

СБР временно отстранил Бабикова от выступлений на Кубке мира

Спорт-Экспресс05:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Спорт

Женская сборная России стала четвертой в эстафете в Хохфильцене

Женская сборная России заняла четвертое место на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Спорт

Рылов стал чемпионом мира на дистанции 200 м на спине

Российский пловец Евгений Рылов победил на дистанции 200 м на спине.
Обновлено в 06:14
Футбол

Аршавин возглавил международный проект в «Зените»

Обновлено в 06:06
Футбол

Агент Фернандеша не стал комментировал информацию о турецком клубе

Агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша не стал комментировать информацию о том, что игрок может перейти в турецкий клуб.
Обновлено в 06:13
Хоккей

Овечкин набрал очки в 14-м матче подряд и побил свой же рекорд в НХЛ

Обновлено вчера в 21:03
Спорт

IBU разрешил Ильченко выступать за сборную России

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил биатлонистке национальной команды Белоруссии Кристине Ильченко выступать за сборную России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:22
Футбол

Моуринью объяснил, почему при нём Салах не заиграл в «Челси»

Обновлено в 05:29
Футбол

Роналду принес «Ювентусу» победный гол против «Торино»

Обновлено вчера в 18:04
Единоборства

Нурмагомедов поздравил Яквинту и дал совет Ли

Обновлено в 04:48
Футбол

«Милан» просит «Челси» снизить цену на Фабрегаса

Сообщается, что "Милан" просит "Челси" снизить цену на полузащитника Сеска Фабрегаса.
Обновлено в 04:12
Баскетбол

«Енисей» вырвал победу у ВЭФ, уступая в счете почти весь матч

В тяжелейшем матче Единой лиги «Енисей» обыграл рижский ВЭФ, уступая в счете после трех четвертей.
Обновлено в 05:58
Футбол

Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»

Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
Обновлено вчера в 14:55
Хоккей

Генменеджеры «Детройта» и «Коламбуса» посетили Кубок Первого канала

Генеральные менеджеры «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд и «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен посетили второй этап Евротура — Кубок Первого канала, информирует корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Обновлено в 04:35
Футбол

Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность»

Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.
Обновлено в 03:59
Хоккей

Хоккей на футбольном стадионе: в Петербурге сыграют Россия и Финляндия

В Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» 16 декабря пройдёт хоккейный матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии.
Обновлено в 00:55
ещё по теме
Антон Игоревич Бабиков
Российский биатлонист
Российский биатлонист, член сборной команды России по биатлону. Чемпион мира 2017 года в эстафете. Трёхкратный чемпион Европы и трижды бронзовый призёр чемпионатов Европы. Заслуженный мастер спорта.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Петрович Драчёв
Биатлонист
Советский, российский, а позже белорусский биатлонист. Политический деятель, депутат Государственной Думы VII созыва, член фракции "Единая Россия", член комитета по экологии и охране окружающей среды
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное