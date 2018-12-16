Интересно узнавать о таких вещах из интернета, за себя могу сказать - я не отказывался.

Накануне мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене возникло недопонимание между президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым и Антоном Бабиковым.

Антон Бабиков не отказывался от участия в эстафете в Хохфильцене

Спорт Спорт Женская сборная России стала четвертой в эстафете в Хохфильцене Женская сборная России заняла четвертое место на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает "Советский спорт".

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