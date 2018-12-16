Спорт
Антон Бабиков не отказывался от участия в эстафете в Хохфильцене
Антон Бабиков не отказывался от участия в эстафете в ХохфильценеГазета.Ru04:23
Накануне мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене возникло недопонимание между президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым и Антоном Бабиковым.
Газета.Ru04:23
Оценить
Интересно узнавать о таких вещах из интернета, за себя могу сказать - я не отказывался.
— Антон Бабиков, российский биатлонистРИА Новости 02:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Спорт
Женская сборная России стала четвертой в эстафете в Хохфильцене
Женская сборная России заняла четвертое место на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Спорт
Рылов стал чемпионом мира на дистанции 200 м на спине
Российский пловец Евгений Рылов победил на дистанции 200 м на спине.
Обновлено в 06:14
Футбол
Аршавин возглавил международный проект в «Зените»
Обновлено в 06:06
Футбол
Агент Фернандеша не стал комментировал информацию о турецком клубе
Агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша не стал комментировать информацию о том, что игрок может перейти в турецкий клуб.
Обновлено в 06:13
Хоккей
Овечкин набрал очки в 14-м матче подряд и побил свой же рекорд в НХЛ
Обновлено вчера в 21:03
Спорт
IBU разрешил Ильченко выступать за сборную России
Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил биатлонистке национальной команды Белоруссии Кристине Ильченко выступать за сборную России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:22
Футбол
Моуринью объяснил, почему при нём Салах не заиграл в «Челси»
Обновлено в 05:29
Футбол
Роналду принес «Ювентусу» победный гол против «Торино»
Обновлено вчера в 18:04
Единоборства
Нурмагомедов поздравил Яквинту и дал совет Ли
Обновлено в 04:48
Футбол
«Милан» просит «Челси» снизить цену на Фабрегаса
Сообщается, что "Милан" просит "Челси" снизить цену на полузащитника Сеска Фабрегаса.
Обновлено в 04:12
Баскетбол
«Енисей» вырвал победу у ВЭФ, уступая в счете почти весь матч
В тяжелейшем матче Единой лиги «Енисей» обыграл рижский ВЭФ, уступая в счете после трех четвертей.
Обновлено в 05:58
Футбол
Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»
Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
Обновлено вчера в 14:55
Хоккей
Генменеджеры «Детройта» и «Коламбуса» посетили Кубок Первого канала
Генеральные менеджеры «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд и «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен посетили второй этап Евротура — Кубок Первого канала, информирует корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Обновлено в 04:35
Футбол
Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность»
Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.
Обновлено в 03:59
Хоккей
Хоккей на футбольном стадионе: в Петербурге сыграют Россия и Финляндия
В Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» 16 декабря пройдёт хоккейный матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии.
Обновлено в 00:55