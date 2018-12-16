Спорт

Антон Бабиков не отказывался от участия в эстафете в Хохфильцене
Газета.Ru
04:23

Накануне мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене возникло недопонимание между президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым и Антоном Бабиковым.
Газета.Ru04:23
Антон Бабиков
Интересно узнавать о таких вещах из интернета, за себя могу сказать - я не отказывался.
— Антон Бабиков, российский биатлонистРИА Новости 02:09

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Российский биатлонист
Российский биатлонист, член сборной команды России по биатлону. Чемпион мира 2017 года в эстафете. Трёхкратный чемпион Европы и трижды бронзовый призёр чемпионатов Европы. Заслуженный мастер спорта.
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Владимир Петрович Драчёв
Биатлонист
Советский, российский, а позже белорусский биатлонист. Политический деятель, депутат Государственной Думы VII созыва, член фракции "Единая Россия", член комитета по экологии и охране окружающей среды
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