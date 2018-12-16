Интересно узнавать о таких вещах из интернета, за себя могу сказать - я не отказывался.

Накануне мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене возникло недопонимание между президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым и Антоном Бабиковым.

Антон Бабиков не отказывался от участия в эстафете в Хохфильцене

Спорт Спорт Латыпов заменит Гараничева на втором этапе эстафеты в Хохфильцене Российский биатлонист Эдуард Латыпов выступит на втором этапе эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Хоккей Хоккей Овечкин установил личный рекорд Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новое личное достижение в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сейбрз».

Спорт Спорт Ильченко получила разрешение IBU выступать за сборную России 25-летняя спортсменка отобралась в сборную России на первые этапы Кубка мира, однако не могла принимать в них участие, так как еще не имела разрешения на выступление в международных стартах.

Футбол Футбол Фернандеш близок к переходу в «Истанбул Башакшехир», сообщают СМИ Португальский полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш может перейти в турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", сообщает Fanatik.

Футбол Футбол Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил единственный гол в туринском дерби против «Торино».

Единоборства Единоборства Нурмагомедов поздравил Яквинту и дал совет Ли

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Футбол Футбол Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого» Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.

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Футбол Футбол Джордан Хендерсон: «Чувствую, что „Ливерпуль“ готов выигрывать трофеи» Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон считает, что сейчас команда максимально близка к завоеванию трофея.

Баскетбол Баскетбол Трипл-даблы Джеймса и Болла помогли «Лейкерс» победить «Шарлотт» В составе победителей по трипл-даблу сделали Леброн Джеймс (24 очка, 12 подборов, 11 передач) и Лонзо Болл (16 очков, 10 подборов, 10 передач), который также сделал 5 перехватов.