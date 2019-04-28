Происшествия

Антисемитское письмо появилось в интернете перед стрельбой в синагогеИзвестия вчера в 22:58

Незадолго до стрельбы в синагоге в калифорнийском городе Поуэй в Сети было опубликовано письмо с антисемитскими высказываниями под именем подозреваемого Джона Ирнеста. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщает NBC.
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NBC узнал об антисемитском письме подозреваемого в атаке на синагогу

РБК01:00

СМИ узнали об антисемитском письме подозреваемого в атаке на синагогу в США

РИА Новостивчера в 21:54

Перед стрельбой в синагоге США в сети было опубликовано антисемитское письмо

RT на русскомвчера в 22:31

Напавший на синагогу в Калифорнии вдохновился терактами в Новой Зеландии

Lenta.ruвчера в 22:17

NBC: подозреваемый в стрельбе в синагоге опубликовал перед нападением антисемитский пост

ТАССвчера в 22:11

Атаке на синагогу в США предшествовало антисемитское письмо

News.ruвчера в 22:05

Главные новости к утру 28 апреля

Коммерсантъ00:00
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Политика

Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев

Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено вчера в 22:05
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Авто

Серийная Hyundai Creta нового поколения готова к старту продаж

Как сообщают местные СМИ, «товарная» Hyundai Creta 2019 готова к старта продаж.
Обновлено вчера в 13:38
Шоу-бизнес

Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо

Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 06:11
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

«Первый канал» будет информировать о результатах начатой проверки, — сообщил Эрнст.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в синагоге

Сотрудники правоохранительных органов США установили личность подозреваемого в стрельбе в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем

Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес

Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям

Примадонна подарила детям по «Золотой звезде Аллы Пугачёвой».
Обновлено вчера в 21:01
Политика

В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Политика

Эксперты опасаются возникновения «второго Чернобыля» на Украине

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в результате чего в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине подобно той, что произошла на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:14
Общество

Никто не забыт, ничто не забыто: как найти пропавших фронтовиков

Если до сих пор найти какую-либо информацию о родственнике не удалось, прочитайте материал «МК в Волгограде».
Обновлено в 00:40
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено вчера в 05:22
Политика

Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты

Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Автоспорт

Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в Баку

В Баку прошла квалификация Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

Ночью в Петербурге в ДТП погибли два человека

По предварительным данным известно, что в результате аварии пострадали три человека, два человека погибли.
Обновлено в 00:26
Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором предложила новую стратегию по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает газета Bild.
Обновлено вчера в 22:14
Религия

Куйвашев и Цуканов встретили Пасху вместе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов пришли на главное в Екатеринбурге пасхальное богослужение, которое проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение на Пасху

Обновлено вчера в 06:09
Армия и оружие

Опубликованы кадры авиаудара по Триполи

В Сети было опубликовано несколько видеозаписей с якобы авиаударом.
Обновлено вчера в 18:58
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме

Обновлено вчера в 22:45
Космос

Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты

Обновлено вчера в 07:42
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено вчера в 12:48
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
Обновлено вчера в 18:08
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено вчера в 17:01
Главное