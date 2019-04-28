Антисемитское письмо появилось в интернете перед стрельбой в синагогеИзвестия вчера в 22:58

Незадолго до стрельбы в синагоге в калифорнийском городе Поуэй в Сети было опубликовано письмо с антисемитскими высказываниями под именем подозреваемого Джона Ирнеста. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщает NBC.

Антисемитское письмо появилось в интернете перед стрельбой в синагоге

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