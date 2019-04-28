Происшествия
Антисемитское письмо появилось в интернете перед стрельбой в синагогеИзвестия вчера в 22:58
Незадолго до стрельбы в синагоге в калифорнийском городе Поуэй в Сети было опубликовано письмо с антисемитскими высказываниями под именем подозреваемого Джона Ирнеста. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщает NBC.
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Перед стрельбой в синагоге США в сети было опубликовано антисемитское письмо
RT на русскомвчера в 22:31
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