с чего всё началось

Санкции против России назвали бесполезными и вредными для Европы. Об этом сказал глава правительственного органа ФРГ бундестаг по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью Deutschlandfunk. Эрнст отметил, что не видит никаких плюсов от антироссийских санкций, потому что они не работают.

Политика Иран заявил о задержании британского танкера Угрозы Британии Глава МИД Великобритании Джереми Хант в интервью телеканалу Sky News предупредил, что Иран ждут последствия, если задержанный властями Исламской республики британский танкер Stena Impero не будет быстро освобожден, однако заявил, что вариант применения силы не рассматривается.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.

Общество На Урале в выходные ожидается гроза, дождь и шквалистый ветер «Синоптики объявили штормовое предупреждение – 20 и 21 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 27 м/с», — сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Авто Громкость выхлопа автомобиля. Чем грозит изменение конструкции? В 2017 году был выдвинут новый ГОСТ по автомобилям, в котором установлен предельный уровень шума авто.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.

Политика Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.

Экономика Статистики: уровень госдолга растет в 11 странах Евросоюза По данным за первый квартал 2019 года уровень госдолга вырос в 11 странах-членах Евросоюза из 28, сообщили в службе статистики ЕС в пятницу, 19 июля.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

Политика Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.

Энергетика Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.

Общество Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.

Кино Король Ночи из «Игры престолов» раскрыл секрет своей смерти Актер Владимир Фурдик, исполняющий роль Короля Ночи в сериале «Игра Престолов» рассказал, как Арье Старк удалось убить его персонажа.

Политика Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины.

Технологии Топ-менеджеры покидают Xiaomi Вчера стало известно о том, что два топ-менеджера покинули компанию Xiaomi.

Происшествия Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.

Политика Самые известные покушения на Гитлера. Почему он оказался таким живучим 20 июля 1944 года произошло одно из самых известных покушений на жизнь Адольфа Гитлера, а их было не меньше 40.

Происшествия Сильный туман помешал самолетам приземлиться в Кемерове Самолетам, выполнявшим утренние рейсы Москва – Кемерово, пришлось кружить над аэродромом кузбасской столицы из-за тумана, скрывшего посадочную полосу.

Политика Российское посольство показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Здоровье В посёлках Махачкалы запретили использовать воду из под крана Согласно постановлению администрации Махачкалы от 11 июля, использование воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения в посёлках Сулак, Кяхулай и мкр Ватан для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд временно запрещено.

Происшествия Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотланд-Ярда Электронная почта и страница Скотланд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.