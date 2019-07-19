Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в ГерманииГазета.Ru 00:10
Санкции против России назвали бесполезными и вредными для Европы. Об этом сказал глава правительственного органа ФРГ бундестаг по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью Deutschlandfunk. Эрнст отметил, что не видит никаких плюсов от антироссийских санкций, потому что они не работают.
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с чего всё началось
Кроме того, антироссийские действия Евросоюза вынуждают Москву всё больше ориентироваться в торговле на Пекин, заявил Эрнст в интервью радиостанции Deutschlandfunk.News.ru00:43
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Антироссийские санкции навредили компаниям Германии - депутат Бундестага
Вестник Кавказавчера в 08:50
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