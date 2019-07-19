с чего всё началось

Санкции против России назвали бесполезными и вредными для Европы. Об этом сказал глава правительственного органа ФРГ бундестаг по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью Deutschlandfunk. Эрнст отметил, что не видит никаких плюсов от антироссийских санкций, потому что они не работают.

Общество Голландская авиакомпания извинилась за гомофобную политику Голландская авиакомпания KLM извинилась за гомофобную политику.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

Политика Иран задержал британский нефтяной танкер Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.

Наука Ученые: разбитое сердце может спровоцировать развитие рака Исследование, которое провели швейцарские ученые, показало, что между развитием рака и состоянием, называемым «синдромом разбитого сердца», есть определённая связь.

Армия и оружие В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня Начальник народной милиции самопровозглашенной ДНР Денис Синенков заявил, что был издан и доведен до всех подразделений ДНР приказ о полном прекращении огня с 21 июля.

Происшествия Аварийная посадка самолета в океане попала на видео Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.

Происшествия Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира Во Франции было задержано 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольный фанаты после финала Кубка африканских наций - 2019, сообщает Figaro.

Политика Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении Как отмечается в материале на сайте кабмина, в настоящее время в России отсутствует единый централизованный информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении и предоставляющий возможность получения полных и достоверных сведений о физлице, необходимых для налоговых органов и решения ряда задач государственного управления.

Политика В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.

Происшествия СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.

Хоккей Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.

Политика Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери Президент России Владимир Путин может стать крестным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна.

Общество Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю Российский бизнесмен Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал данные о зарплатах звёзд шоу-бизнеса Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН прокомментировал исследование Росстата, согласно которому работники сферы культуры получают самые высокие зарплаты в России.

Происшествия СМИ сообщили об аресте владельца завода по производству С-400 Владелец компании "ВИП-Стройинжиниринг" Сергей Дегтярев был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве в ходе строительства объектов "Нижегородского завода 70-летия Победы".

Происшествия Лукашенко подписал закон об амнистии заключенных В связи с празднованием 75-летия освобождения белорусской территории от немецко-фашистских захватчиков закон об амнистии подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, 20 июля сообщает пресс-служба президента.

Происшествия На Ямале грузовой поезд сошел с рельсов Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в субботу в региональном управлении МЧС.