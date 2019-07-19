с чего всё началось

Санкции против России назвали бесполезными и вредными для Европы. Об этом сказал глава правительственного органа ФРГ бундестаг по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью Deutschlandfunk. Эрнст отметил, что не видит никаких плюсов от антироссийских санкций, потому что они не работают.

Футбол «Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛ, обыграв «СКА-Хабаровск» Встреча третьего тура ФНЛ в Хабаровске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 12-й минуте забил Иван Сергеев.

Политика Иран задержал британский нефтяной танкер Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".

Политика Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.

Происшествия Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Происшествия Замглавы самарского УФСИН отправили под арест В Самарской области был арестован первый заместитель начальника регионального управления ФСИН Денис Шматов.

Армия и оружие В китайской прессе обсуждают «дымящий» эсминец «Быстрый» ВМФ России В китайских СМИ активно обсуждают выходивший на военно-морское учение эсминец «Быстрый» ВМФ РФ. Речь идёт об эсминце проекта 956.

Политика Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Политика Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.

Экономика S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.

Политика В Москве пройдет митинг за допуск на выборы В субботу днем на проспекте Сахарова пройдет митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам.

Политика Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.

Политика США изменят тест на получение гражданства «Обновление, поддержание и улучшение теста, который является современным и актуальным, является нашей обязанностью для оказания помощи потенциальным новым гражданам в понимании значения гражданства США и ценностей, которые объединяют всех американцев», — приводятся слова исполняющего обязанности директора USCIS Кена Куччинелли.

Космос OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.

Хоккей Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал данные о зарплатах звёзд шоу-бизнеса Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН прокомментировал исследование Росстата, согласно которому работники сферы культуры получают самые высокие зарплаты в России.

Общество Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.

Политика Глава ДНР оценил возможность соблюдения Киевом нового перемирия Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о скептическом отношении к соблюдению Киевом нового перемирия.

Хоккей «Адмирал» проиграл «Ермаку» в товарищеском матче Хоккейный клуб «Адмирал» потерпел поражение от «Ермака» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 1:2. Уже к концу первой пятиминутки словацкий новичок «Адмирала» Мартин Бакош сошелся в небольшой потасовке с хоккеистом «Ермака».

Общество Во Франции температура впервые достигла 46 градусов Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.

Политика «Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.

Энергетика Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.