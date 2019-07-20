с чего всё началось

Санкции против России назвали бесполезными и вредными для Европы. Об этом сказал глава правительственного органа ФРГ бундестаг по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью Deutschlandfunk. Эрнст отметил, что не видит никаких плюсов от антироссийских санкций, потому что они не работают.

Политика На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.

Технологии ВВС опубликовала данные, украденные у подрядчика ФСБ Неизвестные хакеры взломали сервер IT-компании, выполняющей заказы ФСБ, 20 июля сообщила «Русская служба ВВС» на своем сайте.

Происшествия Замглавы самарского УФСИН арестовали по подозрению в получении взятки В Самаре по подозрению в получении взятки в 520 тыс. руб. арестовали первого заместителя начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Кино На ВДНХ читают пьесы современных драматургов С 19 по 21 июля в Доме культуры ВДНХ с 19 до 21 часа читают пьесы современных драматургов бывших республик Советского Союза.

Происшествия Фанат арестован за продажу свитеров с поддельным автографом Макдэвида Сингх подделывал автографы нападающего Коннора Макдэвида на свитерах «Эдмонтона», после чего перепродавал их за большую стоимость.

Политика Путин назвал причину отказа от президентства Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.

Экономика Россиян предупредили о резком подорожании красной икры Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.

Политика Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Армия и оружие Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео На польском полигоне Пески военные смоделировали танковый бой с участием американских Bradley и M1 Abrams, польских Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (лицензия советской гусеничной боевой машины пехоты).

Политика На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Батькивщина" Анастасия Приходько написала заявление в полицию о нападении на концерте в Виннице.

Авто Toyota объявила дату премьеры нового компактного кроссовера Как сообщает Autocar, в модельном ряду Toyota новый четырехметровый паркетник заменит компакт-кросс Rush и станет серийным продолжением концепта Daihatsu DN Trec, представленного на одном из международных мотор-шоу в 2017 году.

Происшествия Двоих подмосковных следователей задержали за получение взятки Два сотрудника следственных отделов Королева и Мытищ в Московской области задержаны по подозрению во взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Политика Украинцы раскритиковали поведение Зеленского при встрече с Полтораком Пользователи социальных сетей из Украины остались недовольны поведением главы государства Владимира Зеленского во время встречи с главой Минобороны страны Степаном Полтораком.

Футбол «Рубин» арендовал нападающего «Ростова» Видара Кьяртанссона Исландский форвард «Ростова» покинет команду этим летом. Следующий сезон нападающий проведет в «Рубине».

Экономика Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.

Политика Трамп: США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400 После начала поставок российских систем ПВО Белый дом решил исключить Турцию из программы поставок новейших американских истребителей F-35 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Энергетика Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.