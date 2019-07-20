с чего всё началось

Санкции против России назвали бесполезными и вредными для Европы. Об этом сказал глава правительственного органа ФРГ бундестаг по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью Deutschlandfunk. Эрнст отметил, что не видит никаких плюсов от антироссийских санкций, потому что они не работают.

Политика Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что украинские власти могут договориться с Россией, но не с позиции ультиматума или шантажа.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Политика В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.

Политика Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Экономика Реестр российской электроники начнут вести с 2020 года Правительство РФ постановило сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства.

Политика На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.

Футбол Экс-футболист киевского «Динамо» стал игроком «Вероны» Предыдущей командой Велозу была «Дженоа», за которую игрок провел в прошлом сезоне 22 матча, отметившись одной голевой передачей.

Футбол Крылья Советов — Арсенал (Тула) 2:3 (2-й тайм) На 52-й минуте встречи Игорь Горбатенко подал с углового на дальний угол вратарской, где Максим Беляев пробил в противоход вратарю, и Александру Тудорие подставил ногу с близкой дистанции.

Политика Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео Матвей Николаевич Сафронов, дошкольник из Тулуна, чей дом разрушило катастрофическое наводнение, поговорил с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 19 июля.

Происшествия SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.

Космос Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.

Политика Митрополит Иларион порассуждал о налогах и импортозамещении Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион опасается, что торговая война между США и КНР негативно отразится на доступности Библии в Америке и англоязычном мире вообще.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.

Армия и оружие Советник Зеленского рассказал, что может уничтожить ВСУ Никита Потураев считает, что президенту Украины не стоит отдавать приказ о немедленной атаке ДНР и ЛНР.

Происшествия В Германии небольшой самолет упал на территорию гипермаркета В Баден-Вюртемберге, на юго-западе Германии, небольшой самолет упал на территорию гипермаркета, в результате чего погибли минимум три человека.

Общество Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.

Спорт Бондарь завоевал бронзу чемпионата мира в прыжках с 10-метровой вышки Россиянин Александр Бондарь стал бронзовым призером чемпионата мира по водным видам спорта в прыжках в воду с 10-метровой вышки.