с чего всё началось

Санкции против России назвали бесполезными и вредными для Европы. Об этом сказал глава правительственного органа ФРГ бундестаг по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью Deutschlandfunk. Эрнст отметил, что не видит никаких плюсов от антироссийских санкций, потому что они не работают.

Общество Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.

Политика Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

Политика Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту 19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.

Экономика Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.

Политика Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.

Политика Российское посольство показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Шоу-бизнес Лобода ужаснула поклонников фотографией своих ног На снимке запечатлены колени Лободы крупным планом. Можно увидеть, что ноги певицы имеют синий цвет из-за огромных гематом.

Космос Пятая часть британцев считает фейком высадку американцев на Луну Из нового исследования компании Opinium Research следует, что каждый пятый взрослый британец считает миссию «Аполлон-11» фейком.

Общество Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.

Здоровье Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.

Происшествия Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети Энергоблок №1 на Калининской атомной электростанции в Тверской области включен в сеть после частичной остановки утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве.

Политика Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.

Интернет Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.

Политика Митинг с требованием допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции пройдет в столице С понедельника по вечерам на Трубной площади собирались сотни москвичей под лозунгом с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов, которых снял с выборов.

Происшествия В метро Петербурга неизвестный избил и ранил ножом немого По данным очевидцев, мужчина избил одного из немых на станции метро Пушкинская.

Политика Медведчук опять потеснил Зеленского перед выборами в Раду Накануне парламентских выборов на Украине социологи сообщили, что «Слуга народа» растеряла почти 10% своей популярности и больше не может претендовать на безраздельную власть в следующем созыве Верховной рады.

Происшествия Двоих подмосковных следователей задержали за получение взятки Петренко отметила, что факт получения взятки выявлен Главным следственным управлением СКР по Московской области и ФСБ России.

Происшествия Лукашенко объявил амнистию для шести тысяч заключенных Указ подписан в честь 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил амнистию в честь 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, под которую попадают около 6 тысяч человек.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова устала от своей зависимости Телеведущая Анфиса Чехова призналась в своей зависимости от Instagram.

Технологии Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.

Политика На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.