Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в ГерманииГазета.Ru 00:10
Санкции против России назвали бесполезными и вредными для Европы. Об этом сказал глава правительственного органа ФРГ бундестаг по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью Deutschlandfunk. Эрнст отметил, что не видит никаких плюсов от антироссийских санкций, потому что они не работают.
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с чего всё началось
Кроме того, антироссийские действия Евросоюза вынуждают Москву всё больше ориентироваться в торговле на Пекин, заявил Эрнст в интервью радиостанции Deutschlandfunk.News.ru00:43
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Антироссийские санкции навредили компаниям Германии - депутат Бундестага
Вестник Кавказавчера в 08:50
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Обновлено вчера в 08:52
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Обновлено вчера в 20:32
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Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
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Обновлено в 02:06
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Двоих подмосковных следователей задержали за получение взятки
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Эд Ширан выступил в футболке сборной России
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Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
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