Экономика
Антипинский НПЗ заявил о банкротствеРБК Тюмень 08:02
Пока иск не принят к производству, дата суда не назначена. Других подробностей по делу нет. Как ранее писало РБК Тюмень, в апреле гендиректор предприятия Максим Андриасов уведомил кредиторов о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании завода банкротом.
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Кино
Финал «Игры престолов» установил рекорд
Обновлено в 17:38
Экономика
Счетная палата сомневается в росте доходов россиян
В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено в 11:22
Экономика
Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»
Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено в 03:33
Энергетика
«Газпром энергохолдинг» и «Ренова» не объединяют активы
«Газпром энергохолдинг» и «Ренова» Виктора Вексельберга приостановили переговоры о слиянии компании с «Т плюсом» (входит в «Ренову»), поскольку «Ренова» не согласилась с результатами оценки генерирующей компании, сообщил в понедельник гендиректор «дочки» «Газпрома» Денис Федоров.
Обновлено в 11:48
Хоккей
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Музыка
Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении
Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.
Обновлено в 13:49
Политика
Зеленский распустил украинский парламент на инаугурации
Обновлено в 06:01
Политика
Украинское посольство выдало фото из музея Холокоста за депортацию крымских татар
Посольство Украины в США прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 23:31
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Обновлено в 20:58
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Политика
Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ
Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.
Обновлено в 12:26
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Политика
Путин помиловал четверых осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Экономика
В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard
ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
Обновлено в 22:24
Футбол
Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола
Знаменитый бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 22:00
Авто
Рестайлинговый Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году
Компания Ford официально объявила о запуске продаж рестайлинговой версии седана Ford Taurus на китайском рынке в нынешнем году.
Обновлено в 21:14
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы
Обновлено в 21:51
Культура
Абаканские ударники победили на московском фестивале
Обновлено в 22:02
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено в 11:44
Наука
Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени
Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.
Обновлено в 21:56
Кино
В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 12:41
Политика
США недооценивают мощь Huawei, заявил глава компании
Введенные США временные разрешения для Huawei не имеют большого значения, заявил в интервью китайским СМИ основатель компании Жэнь Чжэнфэй.
Обновлено в 23:35
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено в 22:01
Гаджеты
Huawei отреагировал на действия Google
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования
Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Обновлено в 17:51