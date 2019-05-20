Антипинский НПЗ заявил о банкротствеРБК Тюмень 08:02

Пока иск не принят к производству, дата суда не назначена. Других подробностей по делу нет. Как ранее писало РБК Тюмень, в апреле гендиректор предприятия Максим Андриасов уведомил кредиторов о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании завода банкротом.

Экономика Счетная палата сомневается в росте доходов россиян В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.

Экономика Сбербанк упростит правила программы «Спасибо» Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Энергетика «Газпром энергохолдинг» и «Ренова» не объединяют активы «Газпром энергохолдинг» и «Ренова» Виктора Вексельберга приостановили переговоры о слиянии компании с «Т плюсом» (входит в «Ренову»), поскольку «Ренова» не согласилась с результатами оценки генерирующей компании, сообщил в понедельник гендиректор «дочки» «Газпрома» Денис Федоров.

Хоккей На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.

Музыка Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.

Политика Украинское посольство выдало фото из музея Холокоста за депортацию крымских татар Посольство Украины в США прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.

Политика Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.

Музыка Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.

Политика Путин помиловал четверых осужденных Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс» «Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.

Экономика В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.

Футбол Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола Знаменитый бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает официальный сайт клуба.

Авто Рестайлинговый Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году Компания Ford официально объявила о запуске продаж рестайлинговой версии седана Ford Taurus на китайском рынке в нынешнем году.

Кино Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов» Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.

Происшествия Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.

Наука Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.

Кино В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».

Происшествия Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.

Политика США недооценивают мощь Huawei, заявил глава компании Введенные США временные разрешения для Huawei не имеют большого значения, заявил в интервью китайским СМИ основатель компании Жэнь Чжэнфэй.

Гаджеты Huawei отреагировал на действия Google Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.