Экономика
Антипинский НПЗ возобновил производствоFinam.Ru вчера в 07:01
Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновил производственный цикл под руководством генерального директора предприятия Максима Андриасова, сообщает "Сбербанк". Завод продолжит работу в штатном режиме с использованием давальческого сырья.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:47, Вашингтон
Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Кино
Вышел трейлер экранизации мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт
Universal Pictures выпустил первый трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Режиссером фильма выступил Тома Хупер («Король говорит!»).
Обновлено в 01:45
Происшествия
Не менее 17 человек пострадали во время уличных гонок в Великобритании
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате ДТП во время уличных гонок в британском городе Стивенидж, расположенном к северу от Лондона.
Обновлено в 03:49
Культура
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о капитальной застройке лесов
В ближайшее время в Государственную думу будет внесен законопроект, согласно которому будет разрешено застраивать леса объектами для отдыха и туризма, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:04
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
ФК «Ростов» пожелал Мирзову удачи в «Спартаке»
Обновлено в 02:10
Общество
Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем, отметив талант и многогранность народного артиста РСФСР.
Обновлено в 04:18
Экономика
Брат президента Молдавии стал акционером компании Игоря Чайки
Акционером компании "Архплей Девелопмент", принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает "Прайм".
Обновлено в 03:30
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Авто
Chevrolet представил новый Corvette C8
Первые шпионские фотоснимки прототипа Corvette C8, полностью покрытого камуфляжем, появились в Сети три года назад.
Обновлено вчера в 23:14
Авто
Названы самые распространенные Nissan в автопарке России
Специалисты проанализировали данные по моделям и назвали самые распространенные Nissan в автопарке России, отметив, что большая часть автопарка марки приходится на кроссоверы и внедорожники — 893 466 авто.
Обновлено в 04:03
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Обновлено в 02:02
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Подозреваемых в обналичивании 100 млн рублей задержали в Подмосковье
Указывается, что ежемесячный оборот составлял более 100 миллионов рублей.
Обновлено в 01:08
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено вчера в 07:33
Авто
Новый УАЗ «Профи» получит удлинённую версию
По предварительной информации, удлинённый вариант Профи получил увеличенную на 650 мм колёсную базу, а также целый метр к длине кузова.
Обновлено в 01:55
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Новейшие литий-ионные батареи для ВМФ производили в Петербурге. Одна из таких взорвалась в Баренцевом море
Обновлено в 04:38
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
Финансы
Доллар и евро выросли, рубль снижается к бивалютной корзине
Курс российской валюты незначительно снижается к бивалютной корзине в условиях отсутствия у игроков интересных идей перед ключевыми заседаниями мировых центробанков в конце месяца.
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Общество
Нетронутый античный склеп с воинами обнаружен в Крыму
Сотрудники Института археологии РАН и фонда «Археология» обнаружили античный склеп с воинами на востоке Крыма.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
В Сербии рухнул военный вертолет
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Экономика
В аэропорту Красноярска реконструируют магистральную рулёжную дорожку
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 600 млн рублей на софинансирование мероприятий по реконструкции магистральной рулёжной дорожки в международном аэропорту Красноярска.
Обновлено вчера в 23:48