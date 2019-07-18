Экономика

Антипинский НПЗ возобновил производствоFinam.Ru вчера в 07:01

Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновил производственный цикл под руководством генерального директора предприятия Максима Андриасова, сообщает "Сбербанк". Завод продолжит работу в штатном режиме с использованием давальческого сырья.
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Как вывести НПЗ из кризиса: «СОКАР Энергоресурс» оживил Антипинский завод

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Возобновил работу Антипинский НПЗ

Евразия Dailyвчера в 08:09

Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство

Накануне.Ruвчера в 08:02

Антипинский НПЗ возобновил производство

Finam.Ruвчера в 07:01
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