Экономика
Антипинский НПЗ возобновил производствоFinam.Ru 07:01
Новые акционеры завода привлекли финансирование и организовали запуск производства нефтепродуктов по давальческой схеме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 19:40, Вашингтон
Политика
Иран захватил иностранный танкер с нефтью
Обновлено в 07:19
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В центре Москвы дерево упало на четыре машины и газовую трубу
Дерево в центре Москвы упало на четыре автомобиля и газовую трубу.
Обновлено в 14:38
Культура
Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии
Обновлено в 17:17
Экономика
Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья
Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
Обновлено в 06:24
Политика
СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
Обновлено вчера в 10:00
Музыка
Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе
Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Политика
Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:53
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено в 15:21
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро Москвы откроется 19 июля
Участок Сокольнической линии московского метрополитена между станциями "Университет" и "Коммунарка" будет открыт для пассажиров в пятницу, 19 июля, что на два дня раньше предполагаемого срока.
Обновлено в 09:21
Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Политика
Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 09:30
Кино
«Горький fest»: что покажут на кинофестивале в Нижнем Новгороде
Организаторы «Горький fest» Михаил Пореченков и Оксана Михеева подчеркивают, что фестиваль стал знаковым событием для Нижнего Новгорода, гостей города и региона.
Обновлено в 11:58
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Происшествия
Француз купил сигареты с фотографией ампутированной ноги отца
60-летний албанец, проживающий во Франции, сообщил, что обнаружил на пачке сигарет фотографию своей ампутированной ноги.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие
Корабли ВМС Вьетнама и Филиппин будут участвовать в параде в честь Дня ВМФ во Владивостоке (версия 2)
Обновлено в 19:27
Политика
Парубий пригрозил Зеленскому ветеранами боевых действий в Донбассе
Политик напомнил Зеленскому, что большинство заседающих в парламенте являются ветеранами боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 14:46
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено в 18:10
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Экономика
Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ
Авиастроительная корпорация Boeing во II квартале 2019 года потеряет 5,6 миллиарда долларов в связи с прекращением полетов самолетов модели 737 МАХ.
Обновлено в 19:01
Интернет
«Яндекс» научился определять доходы пользователей
Как отмечает Газета.ру, размер заработка пользователя будут определять по его профессии, вычислить которую довольно несложно.
Обновлено в 06:12
Политика
В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ
Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.
Обновлено в 17:55