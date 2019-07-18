Экономика

Антипинский НПЗ возобновил производствоFinam.Ru 07:01

Новые акционеры завода привлекли финансирование и организовали запуск производства нефтепродуктов по давальческой схеме.
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Владелец «Антипинского НПЗ» сменил акционеров

Интерфакс09:19

Сбербанк сообщил о возобновлении производства на «Антипинском НПЗ»

Znak.com08:41

Антипинский НПЗ возобновил производство

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Сбербанк сообщил о возобновлении работы Антипинского НПЗ

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Возобновил работу Антипинский НПЗ

Евразия Daily08:09

Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство

Накануне.Ru08:02

Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ

РБК08:21
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 19:40, Вашингтон
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