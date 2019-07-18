Экономика
Антипинский НПЗ возобновил производствоFinam.Ru вчера в 07:01
Новые акционеры завода привлекли финансирование и организовали запуск производства нефтепродуктов по давальческой схеме.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:16, Вашингтон
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Обновлено вчера в 17:53
Общество
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 03:10
Авто
Nissan представил новый минивэн Serena
Пятое поколение минивэна Nissan Serena, представленное 3 года назад, дождалось первого заметного обновления дизайна.
Обновлено в 00:33
Политика
Зариф предложил США решение для снятия санкций с ИРИ
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф предложил США подписать протокол, который предусматривает расширенные инспекции объектов ядерной программы Ирана, в ответ на снятие санкций Вашингтона.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Обновлено в 02:37
Футбол
Неймар назвал лучшего футболиста чемпионата Франции
Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар рассказал, кого считает лучшим футболистом чемпионата Франции, передает OhMyGoalUS.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Авто
Модернизированную Lada Granta Sport заметили на тестах
Авто проходило тесты, где показало отличные результаты.
Обновлено в 01:29
Культура
Стало известно о состоянии здоровья Инны Чуриковой
Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов сообщил о состоянии супруги, которая накануне упала со сцены во время спектакля.
Обновлено в 02:16
Политика
«Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа
«Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 01:57
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году
Минздрав пересмотрел прогноз, касающийся числа курильщиков в России.
Обновлено вчера в 07:48
Транспорт
На Большой кольцевой линии метро произошел сбой
В утренний час пик сегодня в московском метро произошел сбой на Большой кольцевой линии.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено в 00:54
Общество
Томский суд постановил запретить тест «Сноба» про коррупцию
Кировский районный суд Томска постановил ограничить доступ к тесту «Сноба» для «начинающего чиновника».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Путин поручил предоставить малоимущим жилье
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Футбол
Триппьер: «Играть за Симеоне – это привилегия. Он один из лучших тренеров в мире»
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес
В Сети появилось первое фото со свадьбы Оболенцевой и Гигинеишвили
Молодожены расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Немного позже бизнес-леди опубликовала первое фото со свадьбы в Instagram.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В Якутии сотрудники ФСБ задержали 20 радикальных исламистов
Ячейку радикальных исламистов выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 01:37
Политика
Береговая охрана США требует ледоколы для конкуренции с Россией
Обновлено вчера в 18:35
Космос
OneWeb показала рекордную скорость соединения спутникового Интернета
Обновлено вчера в 04:55
Музыка
Выходные в Финляндии 20-21 июля: The Cardigans, смешные состязания и Fashion Week
С 19 по 22 июля пройдет Неделя моды в Хельсинки, на которой будут представлены работы как финских, так и иностранных дизайнеров.
Обновлено в 02:46
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Баскетбол
Камински стал игроком «Финикса»
Форвард Фрэнк Камински стал игроком «Финикс Санс».
Обновлено в 03:07