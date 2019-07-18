Экономика

Антипинский НПЗ возобновил производствоFinam.Ru вчера в 07:01

Новые акционеры завода привлекли финансирование и организовали запуск производства нефтепродуктов по давальческой схеме.
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Сбербанк сообщил о возобновлении работы Антипинского НПЗ

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РБКвчера в 08:21

Владелец «Антипинского НПЗ» сменил акционеров

Интерфаксвчера в 09:19

Возобновил работу Антипинский НПЗ

Евразия Dailyвчера в 08:09

Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство

Накануне.Ruвчера в 08:02

Антипинский НПЗ возобновил производство

Finam.Ruвчера в 07:01
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:16, Вашингтон
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