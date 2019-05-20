Экономика
Антипинский НПЗ пошел на банкротствоКоммерсантъ 07:08
Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Обновлено в 10:46
Гаджеты
Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng
Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено в 17:42
Политика
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Авто
Volkswagen наладит в России производство кроссовера Tharu
Производство новинки наладят на заводе в Нижнем Новгороде. Сборка кроссовера должна начаться в 2020 году.
Обновлено в 11:34
Культура
Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»
Журналистка Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер".
Обновлено в 06:59
Игры
Партнёрство Sony и Microsoft шокировало сотрудников PlayStation
Представители PlayStation были неприятно удивлены новостью о том, что корпорации Sony и Microsoft заключили партнерство.
Обновлено в 18:14
Футбол
Льоренте покинет «Тоттенхэм» летом
Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте покинет команду предстоящим летом.
Обновлено в 14:56
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил о досрочном роспуске Верховной рады.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
Обновлено в 06:53
Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Футбол
«Спартак» отдаст Максименко в аренду при покупке Левашова
Сообщается, что игрок составит прямую конкуренцию основному голкиперу "красно-белых" Александру Селихову.
Обновлено в 13:48
Политика
Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
Обновлено в 16:59
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:04
Политика
В Армении направили дело экс-президента Кочаряна в Конституционный суд
Суд в Армении приостановил производство по делу экс-президента Роберта Кочаряна и направил его в Конституционный суд, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян.
Обновлено в 10:46
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 09:47
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин не поздравит Владимира Зеленского с инаугурацией
"С чистого листа": Зеленский после инаугурации распустил Верховную Раду "Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации отношений с Россией", — сказал Песков, отметив, что на данный момент Кремль не имеет никаких контактов с новым руководством Незалежной.
Обновлено в 08:29
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Энергетика
Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено в 17:02
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
Обновлено в 14:05
Политика
США позволили Huawei возобновить свою деятельность
Минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране.
Обновлено в 17:12
Игры
Стрим: The Elder Scrolls Online – Драконы и Каджиты
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Николас Кейдж второй месяц добивается аннулирования четырехдневного брака
Обновлено в 18:00
Политика
Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко
ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо маленькой дочери
Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров поделился с подписчиками фотографией дочери, на которой видно лицо ребенка, сообщает Starhit.
Обновлено в 12:04