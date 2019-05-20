Экономика

Антипинский НПЗ пошел на банкротствоКоммерсантъ 07:08

Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
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Антипинский НПЗ может остаться без добычи

Коммерсантъ14:29

ВТБ ответил на претензии Антипинского НПЗ

Ведомости11:53

Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом

РБК07:23

Антипинский НПЗ просит суд признать предприятие банкротом

News.ru09:24

Антипинский НПЗ подал заявление о банкротстве

Znak.com07:00

Источник: на Антипинском НПЗ грядут сокращения персонала. На заводе трудится 2000 человек

URA.Ru08:56

Антипинский НПЗ просит признать себя банкротом

Life.ru06:45
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Обновлено в 10:46
Гаджеты

Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng

Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено в 17:42
Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Авто

Volkswagen наладит в России производство кроссовера Tharu

Производство новинки наладят на заводе в Нижнем Новгороде. Сборка кроссовера должна начаться в 2020 году.
Обновлено в 11:34
Культура

Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Журналистка Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер".
Обновлено в 06:59
Игры

Партнёрство Sony и Microsoft шокировало сотрудников PlayStation

Представители PlayStation были неприятно удивлены новостью о том, что корпорации Sony и Microsoft заключили партнерство.
Обновлено в 18:14
Футбол

Льоренте покинет «Тоттенхэм» летом

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте покинет команду предстоящим летом.
Обновлено в 14:56
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил о досрочном роспуске Верховной рады.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

Обновлено в 06:53
Армия и оружие

В ЦПВС рассказали о попытке обстрела боевиками авиабазы Хмеймим

Обновлено в 15:18
Общество

Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10

Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Футбол

«Спартак» отдаст Максименко в аренду при покупке Левашова

Сообщается, что игрок составит прямую конкуренцию основному голкиперу "красно-белых" Александру Селихову.
Обновлено в 13:48
Политика

Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
Обновлено в 16:59
Политика

Порошенко переехал из администрации президента

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:04
Политика

В Армении направили дело экс-президента Кочаряна в Конституционный суд

Суд в Армении приостановил производство по делу экс-президента Роберта Кочаряна и направил его в Конституционный суд, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян.
Обновлено в 10:46
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Политика

Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах

Обновлено в 09:47
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика

Путин не поздравит Владимира Зеленского с инаугурацией

"С чистого листа": Зеленский после инаугурации распустил Верховную Раду "Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации отношений с Россией", — сказал Песков, отметив, что на данный момент Кремль не имеет никаких контактов с новым руководством Незалежной.
Обновлено в 08:29
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Энергетика

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено в 17:02
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
Обновлено в 14:05
Политика

США позволили Huawei возобновить свою деятельность

Минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране.
Обновлено в 17:12
Игры

Стрим: The Elder Scrolls Online – Драконы и Каджиты

Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Николас Кейдж второй месяц добивается аннулирования четырехдневного брака

Обновлено в 18:00
Политика

Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко

ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо маленькой дочери

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров поделился с подписчиками фотографией дочери, на которой видно лицо ребенка, сообщает Starhit.
Обновлено в 12:04
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