Экономика

Антипинский НПЗ пошел на банкротствоКоммерсантъ 07:08

Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Антипинский НПЗ может остаться без добычи

Коммерсантъ14:29

ВТБ ответил на претензии Антипинского НПЗ

Ведомости11:53

Источник: на Антипинском НПЗ грядут сокращения персонала. На заводе трудится 2000 человек

URA.Ru08:56

Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом

РБК07:23

Антипинский НПЗ подал заявление о банкротстве

Znak.com07:00

Антипинский НПЗ просит суд признать предприятие банкротом

News.ru09:24

Антипинский НПЗ просит признать себя банкротом

Life.ru06:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Футбол

Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39
Происшествия

В МВД объяснили предложение конфисковывать машины у пьяных водителей

Предложение изымать автомобили за пьяное вождение ведомство разработало в соответствии с концепцией стремления к нулевой смертности в результате ДТП, которая закреплена в Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы, добавили в МВД.
Обновлено в 12:25
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Здоровье

Москвичи смогут проверить артериальное давление в центрах «Мои документы»

Все москвичи до 24 мая могут принять участие в акции центров госуслуг «Мои документы», приуроченной ко Дню борьбы с гипертонией, и измерить артериальное давление.
Обновлено 18 мая в 06:25
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

В ЦПВС рассказали о попытке обстрела боевиками авиабазы Хмеймим

Обновлено в 15:18
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Авто

Составлен список самых надежных подержанных автомобилей

Обновлено вчера в 21:28
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму

Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Политика

Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено в 13:37
Политика

Зеленский распустил Верховную раду

Обновлено в 04:01
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Политика

Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о языковом законе на Украине

Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, принятие вышеупомянутого закона означает введение на Украине "языковой инквизиции".
Обновлено в 15:56
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Политика

Мэры Харькова и Одессы создадут партию юго-востока Украины

Мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов создадут новую политическую партию.
Обновлено в 15:00
Экономика

Сбербанк предлагает упростить доступ к городским данным

Сбербанк предлагает упростить для разработчиков технологий искусственного интеллекта доступ к городским данным – например, материалам видеонаблюдения.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Крупный автосалон горит в Кемерово

В Кемерово горит двухэтажный торговый центр на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 11:41
Культура

Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Генеральным продюсером телеканала "Супер" назначили телеведущую Ксению Собчак. Об этом сказано на сайте медиахолдинга "Газпром-медиа".
Обновлено в 08:19
Музыка

Итоги Евровидения призвали аннулировать из-за песни победителя

Обновлено вчера в 19:33
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Космос

«Невозможную звезду» нашли в созвездии Кассиопеи

Обновлено в 12:24
Происшествия

Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад

Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Кино

Сериал «Игра престолов» завершен

Завершился показ сериала "Игра престолов". Финальная серия транслировалась сегодня, начиная с 4 утра по московскому времени.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное