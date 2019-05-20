Экономика
Антипинский НПЗ пошел на банкротствоКоммерсантъ вчера в 07:08
Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Наука
Психологи выявили неприятный побочный эффект медитации
В качестве негативного эффекта проявляются искаженные мысли и эмоции, проявляется страх и усиление беспокойства.
Обновлено 18 мая в 03:00
Экономика
Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»
Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено вчера в 03:33
Общество
Здание Госдумы могут признать аварийным
Обновлено в 00:32
Политика
Владимир Путин помиловал троих россиян
Указы вступают в силу через десять дней после их опубликования. Напомним, в декабре 2018 года глава государства помиловал пять человек.
Обновлено вчера в 10:55
Кино
Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным
Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Влад Топалов: «Сын страшно бесит»
Вероятно, Топалов и Тодоренко, как многие современные родители, с ранних лет прививают малышу любовь к плаванию.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что прокуратура обжаловала приговор в отношении его подзащитного, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 08:07
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Обновлено вчера в 20:58
Здоровье
Названа основная угроза для женского сердца
Обновлено в 00:17
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено вчера в 05:17
Экономика
В России увеличат минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено вчера в 06:43
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено 18 мая в 19:02
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Здоровье
Болезнь Ньюкасла выявили у птиц в приморском селе
Очаги заболевания Ньюкасла были выявлены в трех хозяйствах села Комаровка в Приморском крае, в связи с чем было решено ввести карантин на территории населенного пункта.
Обновлено в 00:54
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Транспорт
В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов
В России в 2021 году планируется введение системы мониторинга состояния дорог в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Украинские дипломаты выдали польских евреев на фото за крымских татар
Обновлено вчера в 23:58
Наука
Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени
Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 00:57
Политика
В ЕК призвали Зеленского возобновить «газовые» переговоры с Россией
Напомним, что в январе в Брюсселе обсуждался вопрос транзита газа после истечения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» в этом году.
Обновлено в 00:20