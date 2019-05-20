Экономика

Антипинский НПЗ пошел на банкротствоКоммерсантъ вчера в 07:08

Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
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Антипинский НПЗ просит признать себя банкротом

Life.ruвчера в 06:45

Антипинский НПЗ может остаться без добычи

Коммерсантъвчера в 14:29

ВТБ ответил на претензии Антипинского НПЗ

Ведомостивчера в 11:53

Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом

РБКвчера в 07:23

Источник: на Антипинском НПЗ грядут сокращения персонала. На заводе трудится 2000 человек

URA.Ruвчера в 08:56

Директор Антипинского НПЗ: главная задача — сохранить рабочие места и все соцвыплаты

NashGorod.ru00:40

Крупнейший независимый НПЗ в России подал заявление о банкротстве

Реальное времявчера в 06:12
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Наука

Психологи выявили неприятный побочный эффект медитации

В качестве негативного эффекта проявляются искаженные мысли и эмоции, проявляется страх и усиление беспокойства.
Обновлено 18 мая в 03:00
Экономика

Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»

Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено вчера в 03:33
Общество

Здание Госдумы могут признать аварийным

Обновлено в 00:32
Политика

Владимир Путин помиловал троих россиян

Указы вступают в силу через десять дней после их опубликования. Напомним, в декабре 2018 года глава государства помиловал пять человек.
Обновлено вчера в 10:55
Кино

Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным

Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Влад Топалов: «Сын страшно бесит»

Вероятно, Топалов и Тодоренко, как многие современные родители, с ранних лет прививают малышу любовь к плаванию.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что прокуратура обжаловала приговор в отношении его подзащитного, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 08:07
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено вчера в 20:58
Здоровье

Названа основная угроза для женского сердца

Обновлено в 00:17
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено вчера в 06:04
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено вчера в 05:17
Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено вчера в 06:43
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено 18 мая в 19:02
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Здоровье

Болезнь Ньюкасла выявили у птиц в приморском селе

Очаги заболевания Ньюкасла были выявлены в трех хозяйствах села Комаровка в Приморском крае, в связи с чем было решено ввести карантин на территории населенного пункта.
Обновлено в 00:54
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Транспорт

В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов

В России в 2021 году планируется введение системы мониторинга состояния дорог в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 20:49
Общество

В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца

Обновлено вчера в 21:35
Политика

Украинские дипломаты выдали польских евреев на фото за крымских татар

Обновлено вчера в 23:58
Наука

Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 00:57
Политика

В ЕК призвали Зеленского возобновить «газовые» переговоры с Россией

Напомним, что в январе в Брюсселе обсуждался вопрос транзита газа после истечения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» в этом году.
Обновлено в 00:20
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