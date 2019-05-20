Экономика
Антипинский НПЗ пошел на банкротствоКоммерсантъ 07:08
Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Обновлено в 12:37
Происшествия
Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено в 05:57
Политика
Президент Зеленский подписал свой первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30
Гаджеты
Можно ли выжить без Android: что предпримет Huawei под нажимом США
Дональд Трамп инициировал новые санкции, под которые попала компания Huawei.
Обновлено в 10:24
Политика
Дональд Трамп: американские компании покидают Китай
Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им пошлины на китайские товары приводят к тому, что американские компании покидают КНР.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Террористы атаковали авиабазу Хмеймим
Обновлено в 05:25
Футбол
«ПСЖ» выступил с заявлением о будущем Мбаппе
Французский "ПСЖ" выступил с заявлением касаемо будущего нападающего Килиана Мбаппе.
Обновлено в 14:25
Общество
Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России
Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Кино
В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Происшествия
29 заключенных погибли в результате бунта в колонии в Таджикистане
Бунт заключенных произошел в ночь на 20 мая в колонии строгого режима в городе Вахдат на западе Таджикистана, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:03
Транспорт
В России временно ограничат движение большегрузов
Движение большегрузного транспорта в России будет временно ограничено в период с 20 мая по 31 августа.
Обновлено вчера в 14:48
Энергетика
Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть
Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 10:24
Культура
Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»
Журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено в 08:01
Космос
Мегаскоп нового поколения строят на вершине чилийской горы
Засушливая горная вершина в Чилийских Андах превращается в астрономический центр нового поколения.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Интернет
Более 50 тыс. Instagram-инфлюенсеров нашли личную информацию о себе в индийской базе данных
Обновлено в 15:03
Музыка
Лазарев на «Евровидении» занял третье место
Обновлено 18 мая в 19:13
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Хоккей
Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ
Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах
Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
Незадолго до встречи с Гарри Меган Маркл потерпела любовную неудачу
Меган предложила артисту встретиться лично, однако свидание так и не состоялось.
Обновлено в 15:34
Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
Обновлено в 10:15
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:04
Политика
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Политика
Путин помиловал четырех человек
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании четырех человек, в том числе жителя Харькова, осужденного за кражу.
Обновлено в 11:23
Футбол
Курбан Бердыев: «Было предложение из сборной России»
Работать в сборной для каждого тренера – дело чести. (Артур Еникеев) "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Кино
Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься вместе с бывшим
Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", попросила создателей сериала распланировать график так, чтобы не пересекаться на площадке с коллегой Джеромом Флинном, который сыграл наемника Бронна, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:46