Экономика

Антипинский НПЗ пошел на банкротствоКоммерсантъ 07:08

Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
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Антипинский НПЗ может остаться без добычи

Коммерсантъ14:29

Антипинский НПЗ просит признать себя банкротом

Life.ru06:45

Антипинский НПЗ просит суд признать предприятие банкротом

News.ru09:24

Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом

РБК07:23

Антипинский НПЗ подал заявление о банкротстве

Znak.com07:00

Источник: на Антипинском НПЗ грядут сокращения персонала. На заводе трудится 2000 человек

URA.Ru08:56

ВТБ ответил на претензии Антипинского НПЗ

Ведомости11:53
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Обновлено в 12:37
Происшествия

Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады

19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено в 05:57
Политика

Президент Зеленский подписал свой первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30
Гаджеты

Можно ли выжить без Android: что предпримет Huawei под нажимом США

Дональд Трамп инициировал новые санкции, под которые попала компания Huawei.
Обновлено в 10:24
Политика

Дональд Трамп: американские компании покидают Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им пошлины на китайские товары приводят к тому, что американские компании покидают КНР.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Террористы атаковали авиабазу Хмеймим

Обновлено в 05:25
Футбол

«ПСЖ» выступил с заявлением о будущем Мбаппе

Французский "ПСЖ" выступил с заявлением касаемо будущего нападающего Килиана Мбаппе.
Обновлено в 14:25
Общество

Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Происшествия

29 заключенных погибли в результате бунта в колонии в Таджикистане

Бунт заключенных произошел в ночь на 20 мая в колонии строгого режима в городе Вахдат на западе Таджикистана, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:03
Транспорт

В России временно ограничат движение большегрузов

Движение большегрузного транспорта в России будет временно ограничено в период с 20 мая по 31 августа.
Обновлено вчера в 14:48
Энергетика

Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть

Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 10:24
Культура

Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»

Журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено в 08:01
Космос

Мегаскоп нового поколения строят на вершине чилийской горы

Засушливая горная вершина в Чилийских Андах превращается в астрономический центр нового поколения.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Интернет

Более 50 тыс. Instagram-инфлюенсеров нашли личную информацию о себе в индийской базе данных

Обновлено в 15:03
Музыка

Лазарев на «Евровидении» занял третье место

Обновлено 18 мая в 19:13
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Хоккей

Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ

Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах

Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес

Незадолго до встречи с Гарри Меган Маркл потерпела любовную неудачу

Меган предложила артисту встретиться лично, однако свидание так и не состоялось.
Обновлено в 15:34
Политика

Зеленский задекларировал доходы и имущество

Обновлено в 10:15
Политика

Порошенко переехал из администрации президента

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:04
Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Политика

Путин помиловал четырех человек

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании четырех человек, в том числе жителя Харькова, осужденного за кражу.
Обновлено в 11:23
Футбол

Курбан Бердыев: «Было предложение из сборной России»

Работать в сборной для каждого тренера – дело чести. (Артур Еникеев) "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
Обновлено в 14:22
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Кино

Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься вместе с бывшим

Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", попросила создателей сериала распланировать график так, чтобы не пересекаться на площадке с коллегой Джеромом Флинном, который сыграл наемника Бронна, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:46
Как работают Яндекс.Новости?
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