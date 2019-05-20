Антипинский НПЗ пошел на банкротствоКоммерсантъ 07:08

Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».

Происшествия Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады 19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.

Политика Президент Зеленский подписал свой первый указ Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.

Политика Дональд Трамп: американские компании покидают Китай Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им пошлины на китайские товары приводят к тому, что американские компании покидают КНР.

Футбол «ПСЖ» выступил с заявлением о будущем Мбаппе Французский "ПСЖ" выступил с заявлением касаемо будущего нападающего Килиана Мбаппе.

Общество Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.

Кино В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».

Происшествия 29 заключенных погибли в результате бунта в колонии в Таджикистане Бунт заключенных произошел в ночь на 20 мая в колонии строгого режима в городе Вахдат на западе Таджикистана, сообщает РИА Новости.

Транспорт В России временно ограничат движение большегрузов Движение большегрузного транспорта в России будет временно ограничено в период с 20 мая по 31 августа.

Энергетика Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Культура Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер» Журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».

Космос Мегаскоп нового поколения строят на вершине чилийской горы Засушливая горная вершина в Чилийских Андах превращается в астрономический центр нового поколения.

Армия и оружие Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.

Хоккей Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

Происшествия Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.

Политика Порошенко переехал из администрации президента В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.

Политика Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН "Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.

Политика Путин помиловал четырех человек Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании четырех человек, в том числе жителя Харькова, осужденного за кражу.

Футбол Курбан Бердыев: «Было предложение из сборной России» Работать в сборной для каждого тренера – дело чести. (Артур Еникеев) "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс» «Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.