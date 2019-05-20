Экономика
Антипинский НПЗ пошел на банкротствоКоммерсантъ 07:08
Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Политика
Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме
Обновлено в 11:48
Здоровье
Когда семечки могут навредить здоровью, рассказали эксперты
В первую очередь речь идет о здоровье зубов. Если грызть семечки, то можно повредить эмаль зубов, а это приведет к возникновению кариеса.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Компания Huawei назовет собственную операционную систему Hongmeng
Китайская телекоммуникационная компания Huawei обнародовала предварительное название операционной системы (ОС) для своих мобильных устройств, которую она разработала на случай, если ограничительные меры США не позволят ей больше использовать ОС Android, принадлежащую компании Google.
Обновлено в 13:55
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной
Обновлено в 09:21
Музыка
Скончался певец Нильда Фернандес
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Кино
В Китае отложили показ финала «Игры престолов» из-за торговой войны
Американский телеканал HBO, которому принадлежит сериал, уже сообщил, что Tencent Video отказался от показа серии «Игры престолов» из-за торгового спора между США и Китаем, активизировавшегося в последнее время.
Обновлено в 13:30
Политика
В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ
Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Экономика
Порошенко обеднел за время президентства
Бывший президент Украины Петр Порошенко вскоре после своего избрания на пост главы государства потерял статус миллиардера.
Обновлено в 12:44
Здоровье
Выпускникам рекомендовали не принимать успокоительное перед ЕГЭ
Выпускникам не стоит принимать успокоительные препараты перед экзаменами из-за риска снижения работоспособности или аллергической реакции, сообщил заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации Клинической психиатрической больницы имени Алексеева столичного департамента здравоохранения Никита Чернов.
Обновлено в 02:28
Энергетика
Reuters: Компании Total и Eni отказались платить за российскую нефть
Одни из крупнейших в мире нефтегазовых компаний — французская Total и итальянская Eni — приостановили платежи за поставки нефти из России.
Обновлено в 08:15
Транспорт
На фиолетовой ветке метро поезд сбил пассажира
На открытом участке фиолетовой ветки московского метро, расположенном между станциями "Текстильщики" и "Волгоградский проспект", поезд наехал на человека, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:26
Политика
Более 100 журналистов «Коммерсанта» осудили увольнение коллег
Более 100 журналистов "Коммерсанта" осудили увольнение коллег Более 100 сотрудников "Коммерсанта" подписались под обращением корреспондента Александра Черных, который осудил увольнение Ивана Сафронова и Максима Иванова.
Обновлено в 14:03
Происшествия
В Петербурге таксист сбил женщину с коляской
В Санкт-Петербурге водитель такси сбил женщину с коляской.
Обновлено в 10:13
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Религия
В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма
В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Культура
Генеральным продюсером телеканала «Супер» назначена Ксения Собчак
Главной задачей нового продюсера станет программное наполнение канала и развитие ряда проектов Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала "Супер".
Обновлено в 08:39
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек
В колонии в пригороде Душанбе устроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 01:00
Футбол
«Рубин» и «Анжи» не выявили победителя в матче чемпионата России
Матчем в Казани между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи" завершилась программа 29-го тура чемпионат России по футболу.
Обновлено в 13:52
Политика
Сторонники Пашиняна начали блокировать здания судов в Ереване
Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна утром в понедельник, 20 мая, начали блокировать входы и выходы зданий судов в Ереване.
Обновлено в 01:11
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09