Экономика

Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротомРБК 07:23

Входящий в группу компаний «Новый поток» Антипинский нефтеперерабатывающий завод обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Об этом говорится в сообщении НПЗ, поступившем в РБК.
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Антипинский НПЗ просит суд признать предприятие банкротом

News.ru09:24

Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом

РБК07:23

Антипинский НПЗ подал на банкротство

Ведомости05:05

Источник: на Антипинском НПЗ грядут сокращения персонала. На заводе трудится 2000 человек

URA.Ru08:56

Антипинский НПЗ просит признать себя банкротом

Life.ru06:45

Антипинский НПЗ пошел на банкротство

Коммерсантъ07:08

Антипинский НПЗ подал заявление о банкротстве

Znak.com07:00
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Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Происшествия

Телецентр «Останкино» проверили из-за сообщения о минировании

Обновлено в 09:39
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Здоровье

Первый случай клещевого энцефалита выявили в Петербурге

В Петербурге врачи выявили первый в этом году случай заболевания клещевым энцефалитом.
Обновлено в 11:11
Общество

На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста

В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.
Обновлено в 10:46
Энергетика

Михельсон назвал сроки запуска первых мощностей «Арктик-СПГ — 2»

Первые мощности второго завода «Новатэк» по производству сжиженного природного газа «Арктик-СПГ — 2» будут запущены уже в 2022–2023 годах, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на полях международного арктического форума «Арктика — территория диалога».
Обновлено в 11:01
Хоккей

Тарасенко признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Обновлено в 03:53
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Как сообщает источник агентства, руководство Google все еще не пришло к окончательному решению, от каких именно сервисов будет отключена Huawei - полный список еще формируется.
Обновлено в 02:09
Экономика

Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво

Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика

Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери

«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Политика

Зеленский задекларировал доходы и имущество

Обновлено в 10:15
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Здоровье

В Польше впервые родились шестеро близнецов

Жительница Кракова родила шестерых близнецов, рассказал профессор местной клиники Ричард Лаутербах радиостанции RMF.
Обновлено в 10:31
Авто

На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max

Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено в 07:00
Футбол

У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг

Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Политика

Суд в Армении приостановил производство по делу Кочаряна

Суд в Армении приостановил производство по делу бывшего президента страны Роберта Кочаряна, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря команды адвокатов политика Элен Аракелян.
Обновлено в 11:16
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Нарушение воздушного пространства: Эстония обвинила Россию

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:51
Энергетика

В Европе отказались платить России за «грязную» нефть

Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Юрий Беляев настоял на венчании с Татьяной Абрамовой

Обновлено в 08:18
Происшествия

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

При проведении сварочных работ на АЗС в подмосковном Серпухове погибли три человека, еще один пострадал.
Обновлено в 10:12
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо

Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
Обновлено в 05:32
Кино

Финал «Игры престолов» не устроил более миллиона зрителей

Свыше миллиона человек потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов». Петиция в Сети набирает обороты.
Обновлено 18 мая в 22:51
Политика

На проходке к Раде Зеленский поцеловал трех мужчин

Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время проходки в здание Верховной Рады на свою инаугурацию жал людям руки, фотографировался и поцеловал троих мужчин, стоявших в толпе.
Обновлено в 03:16
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
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