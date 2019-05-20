Экономика

Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротомРБК 07:23

Входящий в группу компаний «Новый поток» Антипинский нефтеперерабатывающий завод обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Об этом говорится в сообщении НПЗ, поступившем в РБК.
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Антипинский НПЗ подал заявление о банкротстве

Сайт Тюмени 72.ru07:27

Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом

РБК07:23

Антипинский НПЗ подал на банкротство и остановится на 2 года. В деле замешан ВТБ

NashGorod.ru06:15

Антипинский НПЗ пошел на банкротство

Коммерсантъ07:08

Антипинский НПЗ попросил суд признать завод банкротом

Вслух.Ру08:58

Источник: на Антипинском НПЗ грядут сокращения персонала. На заводе трудится 2000 человек

URA.Ru08:56

Антипинский НПЗ подал на банкротство

Ведомости05:05
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В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва

Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
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Два автомобильных моста разрушены в станице Баговской в результате подтопления в Мостовском районе, спровоцированного обильными осадками, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.
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Гаджеты

Почему Huawei и Google приостановили сотрудничество

Принадлежащая Alphabet Inc. компания Google приостановила сотрудничество с Huawei Technologies в сферах, требующих передачи оборудования, программного обеспечения и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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