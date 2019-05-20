Экономика
Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротомРБК 07:23
Входящий в группу компаний «Новый поток» Антипинский нефтеперерабатывающий завод обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Об этом говорится в сообщении НПЗ, поступившем в РБК.
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Кино
Алену Делону в Каннах вручили «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено в 09:35
Кино
Финал «Игры престолов» растащили на мемы
Последняя серия заключительного сезона «Игра престолов» разошлась на мемы.
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Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек
В колонии в пригороде Душанбе устроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 01:00
Политика
В Кремле ответили на заявление Зеленского о Крыме
Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Кино
«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных
Обновлено вчера в 18:22
Общество
Климатическое лето пришло в Москву на две недели раньше
Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше положенного срока, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо
Обновлено в 05:32
Политика
Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 08:30
Кино
Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек
Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва
Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 09:26
Общество
Два автомобильных моста разрушены на Кубани в результате подтопления
Два автомобильных моста разрушены в станице Баговской в результате подтопления в Мостовском районе, спровоцированного обильными осадками, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.
Обновлено в 08:54
Гаджеты
Почему Huawei и Google приостановили сотрудничество
Принадлежащая Alphabet Inc. компания Google приостановила сотрудничество с Huawei Technologies в сферах, требующих передачи оборудования, программного обеспечения и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 08:11
Политика
Медведев призвал «омолодить» российскую науку
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости омолодить российскую науку, в этом году доля исследователей в возрасте до 39 лет должна приблизиться к 44%, а к 2024 году составить более половины.
Обновлено в 08:54
Наука
Микрочип поможет обнаружить раковые клетки в крови
Обнаружить раковые клетки в крови не так-то просто, признаются ученые. Поэтому новый девайс в разы облегчит жизнь медикам и пациентам.
Обновлено в 01:12
Политика
Украина приостановила транзит российской нефти в Евросоюз по «Дружбе»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:17
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени
Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Транспорт
В ближайшие дни грузовикам запретят ездить днем
Российское федеральное дорожное агентство (Росавтодор) опубликовало приказ, согласно которому уже с сегодняшнего дня вплоть до 31 августа вводится ежегодное временное ограничение для передвижения тяжелых грузовиков по асфальтобетонным дорогам федерального значения.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Суд арестовал мужчину по делу об убийстве помощника прокурора в Москве
Ранее в мае в Москве нашли мертвым 23-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 09:26
Экономика
Министр труда пообещал увеличить МРОТ
В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье
Обновлено в 09:41
Музыка
Певицу МакSим выписали из больницы после ДТП
Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из больницы, самочувствие у артистки отличное, сообщила РИА Новости в понедельник ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:35
Политика
На Украине решили отправить Порошенко в тюрьму
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов рассказал о своем намерении начать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
В Кремле озвучили процент выполненных поручений Путина
В России выполняются порядка 86% поручений главы государства Владимира Путина, заявил 20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:19
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Гаджеты
Названы привычки пользователей, которые приводят к поломке смартфона
Еще одной привычкой пользователя, которая убьет его смартфон, является попытка поставить его на зарядку в полной темноте.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина
В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Обновлено в 09:38