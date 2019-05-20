Экономика

Антипинский НПЗ пошел на банкротствоКоммерсантъ 07:08

Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
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ВТБ ответил на претензии Антипинского НПЗ

Ведомости11:53

Антипинский НПЗ просит признать себя банкротом

Life.ru06:45

Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом

РБК07:23

Антипинский НПЗ подал заявление о банкротстве

Znak.com07:00

Источник: на Антипинском НПЗ грядут сокращения персонала. На заводе трудится 2000 человек

URA.Ru08:56

Антипинский НПЗ просит суд признать предприятие банкротом

News.ru09:24

Антипинский НПЗ пошел на банкротство

Коммерсантъ07:08
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Кино

Финал «Игры престолов» не устроил более миллиона зрителей

Обновлено 18 мая в 22:51
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму

Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Гаджеты

Названы привычки пользователей, которые приводят к поломке смартфонов

Еще одной вредной привычкой названа зарядка смартфона ночью.
Обновлено в 05:43
Общество

В одном из районов Кубани введен режим ЧС из-за обильных осадков

Режим ЧС введен на территории Мостовского района Краснодарского края, где из-за обильных осадков подтоплены более 250 придомовых территорий и разрушено два автомобильных моста.
Обновлено в 11:24
Авто

Обновленная Skoda Superb получит версию Scout

Ранее сообщалось, что Skoda Superb впервые будет оснащаться матричной светодиодной оптикой – ее работу также продемонстрировали в новом ролике.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной

Обновлено в 09:21
Общество

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

Картина Репина пострадала от рук вандала в мае 2018 года.
Обновлено в 07:32
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Политика

СБ ООН экстренно соберется из-за украинского закона о языке

Совет безопасности ООН проведет сегодня экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона о государственном языке.
Обновлено в 00:29
Общество

Составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами

Deutsche Bank составил ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат.
Обновлено в 10:28
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Футбол

В ОНК рассказали об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист "МК" Ева Меркачева сообщила, что у осужденных за драку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева абсолютно нормальные взаимоотношения с сокамерниками.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Стала известна причина остановки поездов на фиолетовой ветке метро

По словам Мышляева, случившееся не повлияло на работу фиолетовой ветки.
Обновлено в 12:50
Политика

Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна

Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Обновлено в 11:10
Футбол

Поттер стал главным тренером «Брайтона»

"Брайтон" объявил о назначении Грэма Поттера на пост главного тренера. С 43-летним специалистом подписан четырехлетний контракт.
Обновлено в 11:36
Гаджеты

AMD: будущее — за чиплетами, не надо гнаться за нанометрами

Исполнительный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) на ежегодном собрании акционеров уже заявила, что передовые компоновочные решения вроде использования «чиплетов» станут одной из основ успеха компании в будущем.
Обновлено в 11:07
Гаджеты

Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11

Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Культура

В Москве представят спектакль «Евгении Онегины», где все роли исполнят женщины

Премьера спектакля "Евгении Онегины", где все роли исполнят женщины, состоится в Музее современной истории России.
Обновлено в 05:55
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Обновлено в 12:37
Наука

Психологи выявили неприятный побочный эффект медитации

В качестве негативного эффекта проявляются искаженные мысли и эмоции, проявляется страх и усиление беспокойства.
Обновлено 18 мая в 03:00
Происшествия

В Таджикистане подавили бунт в колонии строгого режима

В Главном управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана сообщили, что установили организаторов бунта в колонии строго режима в городе Вахдат неподалёку от Душанбе.
Обновлено в 08:11
Футбол

Футболист «Авангарда» Коробов сдал положительную допинг-пробу

По версии источника, игрок «Авангарда» Дмитрий Коробов после матча ФНЛ с «Чертаново», который состоялся 24 апреля, сдал положительную допинг-пробу.
Обновлено в 11:32
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