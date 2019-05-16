Экономика
Антипинский НПЗ остался без нефти, завод остановленВедомости 17:52
C начала апреля завод был переведен в режим горячей циркуляции, в котором работал на ранее задействованной в технологическом процессе нефти, и не производил моторные топлива.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 18:53, Ашберн
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:28
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV
Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
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Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Напомним Grand-Final конкурса "Евровидение" состоится в Тель-Авиве в субботу, 18 мая.
Обновлено в 17:27
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа
США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Общество
Минкульт назвал зарплаты руководителей театров и музеев
Министерство культуры России обнародовало зарплаты руководителей государственных музеев и театров, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 02:44
Космос
Астрономы: невидимая ударная сила пробивает бреши в Млечном Пути
Все выглядит так, словно GD-1 был пробит колоссальным «снарядом» — неизвестным объектом, который оставил рваную «рану».
Обновлено в 00:50
Авто
Lexus отзывает в России 420 автомобилей
Компания Lexus отзывает с российского рынка для ремонта 420 автомобилей LS 350 и LS 500.
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Политика
Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг
Суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, повторно отказавшуюся ответить на вопросы жюри присяжных по делу, касающемуся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 17:03
Космос
В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках
В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось.
Обновлено в 09:36
Авто
«Ключавто» стал официальным дилером суббренда Hyundai N
Обновлено в 09:59
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Авто
Составлен рейтинг самых надежных немецких автомобилей
Эксперты составили рейтинг автомобилей немецкого производства, оценивая их надежность по пятибалльной шкале.
Обновлено в 07:47
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В США закрыли школу после обнаружения обогащенного урана
В школе округа Пайктон (штат Огайо, США) обнаружили обогащенный уран и нептуний-237.
Обновлено в 12:30
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Усовершенствованный ЗРК «Сосна» покажут на форуме «Армия-2019»
Впервые ЗРК "Сосна" представили на форуме "Армия-2018".
Обновлено в 08:42
Общество
Мужчины устроят забег на каблуках в защиту женщин от насилия
Мужчины наденут женские туфли на каблуках и устроят забег, принимая участие в благотворительной акции Walk a Mile («Пройти милю»).
Обновлено в 14:58
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Футбол
«ПСЖ» не планирует приобретать Гризманна
"ПСЖ" не станет приобретать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Marca.
Обновлено в 11:57
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом
Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.
Обновлено в 03:56
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23