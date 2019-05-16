Экономика
Антипинский НПЗ остался без нефти, завод остановленВедомости 17:52
C начала апреля завод был переведен в режим горячей циркуляции, в котором работал на ранее задействованной в технологическом процессе нефти, и не производил моторные топлива.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Общество
Россияне получат еще один оплачиваемый выходной
Отмечается, что россияне смогут получить дополнительный выходной, не теряя место работы и средний заработок.
Обновлено в 00:08
Энергетика
Киев заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа через Украину после 1 января 2020 года, даже в случае если не будет построен «Северный поток-2».
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Политика
Назначена дата инаугурации Зеленского
Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Здоровье
Рождение Венеры
Как внедрить стандарты лечения грыжи спинного мозга Прежде всего, говорит нейрохирург Зиненко, необходимо просвещение.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие
Суданская оппозиция объявила о создании нового национального движения
Объединение Национальное движение Судана «Аль-Харак» объявило о себе на пресс-конференции в четверг, сообщает телеканал Al-Hadath.
Обновлено в 19:47
Авто
Салон нового Bentley Flying Spur отделают 3D-кожей
Четырехдверный гранд-турер станет еще роскошнее и впервые в автомобильной истории получит обивку салона из специальной 3D-кожи.
Обновлено в 08:29
Авто
УАЗ выпустит удлиненный грузовик УАЗ «Профи»
По данным источника, колесная база удлиненного «Профи» выросла на 650 мм – с 3500 до 4150 мм, а бортовой кузов прибавил целый метр – теперь его длина составляет 4090 мм.
Обновлено в 06:40
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»
Обновлено в 17:14
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Общество
Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка
Обновлено в 20:29
Армия и оружие
Эсминцы США вошли в Персидский залив
Американские эсминцы McFaul (DDG-74) и Gonzalez (DDG-66) вошли в Персидский залив, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.
Обновлено в 20:20
Общество
Беглов подвел промежуточные итоги проекта «Мой район»
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, какие инициативы чаще всего предлагают жители разных районов города в рамках проекта «Мой район».
Обновлено в 19:29
Политика
Мадуро высказался о запрете США на полеты в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался о запрете США на полеты в республику, заявив, что они навредили не только венесуэльцам, но и себе.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено в 09:34
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Здоровье
Подведены промежуточные итоги диспансеризации в Подмосковье
Свыше 680 тысяч жителей прошли диспансеризацию c начала года, около трети из них признаны здоровыми, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 04:29
Наука
Белок для обогащения кормов синтезировали ученые ДВФУ и ДВО РАН
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) разработали технологию синтеза белка из зерен амаранта и грибного мицелия для обогащения кормов для животноводства.
Обновлено 14 мая в 04:26
Общество
В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов
В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48
Политика
Трамп отчитался о доходах за 2018 год
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес
Мария Горбань: «На седьмом месяце беременности играла постельные сцены»
Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке.
Обновлено в 19:00
Политика
Путин ответил, что Чите делать со статусом мусорной столицы РФ
В ходе форума «Правда и справедливость», который проходил в Сочи с 14 по 16 мая, забайкальская журналистка задала президенту России Владимиру Путину вопрос, могут ли федеральные власти оказать помощь Чите в избавлении от статуса мусорной столицы страны.
Обновлено в 18:01
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:28
Экономика
65% российских семей не имеют сбережений
Сегодня, 16 мая 2019 года, стало известно, что 65% российских семей не имеют сбережений.
Обновлено в 03:59