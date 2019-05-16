Экономика

Антипинский НПЗ остался без нефти, завод остановленВедомости 17:52

C начала апреля завод был переведен в режим горячей циркуляции, в котором работал на ранее задействованной в технологическом процессе нефти, и не производил моторные топлива.
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Антипинский НПЗ остался без нефти, завод остановлен

Ведомости17:52

СПбМТСБ приостановила допуск к торгам Антипинскому НПЗ из-за непоставок по договорам

ПРАЙМ10:35

Санкт-Петербургская биржа закрыла Антипинскому НПЗ допуск к торгам

Rambler News Service11:43

СПбМТСБ закрыла допуск к торгам Антипинскому НПЗ

Коммерсантъ Санкт-Петербург13:02
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Общество

Россияне получат еще один оплачиваемый выходной

Отмечается, что россияне смогут получить дополнительный выходной, не теряя место работы и средний заработок.
Обновлено в 00:08
Энергетика

Киев заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа через Украину после 1 января 2020 года, даже в случае если не будет построен «Северный поток-2».
Обновлено в 12:54
Происшествия

Главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ

Обновлено в 03:53
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Политика

Назначена дата инаугурации Зеленского

Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Здоровье

Рождение Венеры

Как внедрить стандарты лечения грыжи спинного мозга Прежде всего, говорит нейрохирург Зиненко, необходимо просвещение.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие

Суданская оппозиция объявила о создании нового национального движения

Объединение Национальное движение Судана «Аль-Харак» объявило о себе на пресс-конференции в четверг, сообщает телеканал Al-Hadath.
Обновлено в 19:47
Авто

Салон нового Bentley Flying Spur отделают 3D-кожей

Четырехдверный гранд-турер станет еще роскошнее и впервые в автомобильной истории получит обивку салона из специальной 3D-кожи.
Обновлено в 08:29
Авто

УАЗ выпустит удлиненный грузовик УАЗ «Профи»

По данным источника, колесная база удлиненного «Профи» выросла на 650 мм – с 3500 до 4150 мм, а бортовой кузов прибавил целый метр – теперь его длина составляет 4090 мм.
Обновлено в 06:40
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»

Обновлено в 17:14
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Общество

Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка

Обновлено в 20:29
Армия и оружие

Эсминцы США вошли в Персидский залив

Американские эсминцы McFaul (DDG-74) и Gonzalez (DDG-66) вошли в Персидский залив, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.
Обновлено в 20:20
Общество

Беглов подвел промежуточные итоги проекта «Мой район»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, какие инициативы чаще всего предлагают жители разных районов города в рамках проекта «Мой район».
Обновлено в 19:29
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Политика

Мадуро высказался о запрете США на полеты в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался о запрете США на полеты в республику, заявив, что они навредили не только венесуэльцам, но и себе.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 09:34
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Здоровье

Подведены промежуточные итоги диспансеризации в Подмосковье

Свыше 680 тысяч жителей прошли диспансеризацию c начала года, около трети из них признаны здоровыми, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 04:29
Наука

Белок для обогащения кормов синтезировали ученые ДВФУ и ДВО РАН

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) разработали технологию синтеза белка из зерен амаранта и грибного мицелия для обогащения кормов для животноводства.
Обновлено 14 мая в 04:26
Общество

В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов

В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48
Политика

Трамп отчитался о доходах за 2018 год

Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес

Мария Горбань: «На седьмом месяце беременности играла постельные сцены»

Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке.
Обновлено в 19:00
Политика

Путин ответил, что Чите делать со статусом мусорной столицы РФ

В ходе форума «Правда и справедливость», который проходил в Сочи с 14 по 16 мая, забайкальская журналистка задала президенту России Владимиру Путину вопрос, могут ли федеральные власти оказать помощь Чите в избавлении от статуса мусорной столицы страны.
Обновлено в 18:01
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:28
Экономика

65% российских семей не имеют сбережений

Сегодня, 16 мая 2019 года, стало известно, что 65% российских семей не имеют сбережений.
Обновлено в 03:59
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