Экономика
Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафамиВедомости вчера в 17:58
На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
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с чего всё началось
Готовить предложения было поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину – вместе с Генпрокуратурой и МВД.Ведомостивчера в 17:58
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«Ведомости»: ФАС предлагает ввести пату за необоснованные жалобы на торги
Будущее России. Национальные проекты02:07
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Экономика
Цветы в России подорожают на 70 процентов к 1 сентября
Последние, как ожидается, вырастут в этом году на 5-7 процентов по сравнению с сентябрем 2018-го.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
В России ускорят производство самолетов Ил-76МД-90А
В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.
Обновлено вчера в 22:06
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Политика
Норвегия намерена провести проверку Севморпути
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Израиль вновь нанес удары по сектору Газа
В понедельник, 26 августа, в ответ на пуски трех ракет из сектора Газа ВВС Израиля нанесли несколько ударов по расположенном в этом регионе позициям движения ХАМАС.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Общество
В России предложили наказывать хозяев напавших на людей собак
В России предложили ввести уголовную ответственность в отношении хозяев собак опасной породы, если их питомцы напали на человека.
Обновлено в 02:13
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Культура
Директор пермской оперы улетел на переговоры с Теодором Курентзисом
Исполнительный директор пермского театра оперы и балета Андрей Борисов отправился в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с дирижером Теодором Курентзисом.
Обновлено вчера в 08:51
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Кино
Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» пройдет в Иркутске с 19 по 23 сентября
Напомним, Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» учрежден Союзом кинематографистов России и Иркутским отделением Союза кинематографистов России и проводится с 1999 года.
Обновлено в 02:33
Финансы
Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США
Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:25
Культура
Перенесший инфаркт Петр Мамонов попросил диски с проповедями
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе в Саратовской области
Обновлено вчера в 17:50
Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0
В матче 7-го тура РПЛ ЦСКА принимал на своем поле «Ахмат».
Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.
Обновлено 24 августа в 07:30
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Экономика
UBS назвал стоимость беспилотного бизнеса «Яндекса» через 10 лет
Направление беспилотных автомобилей «Яндекса» к 2030 году будет оцениваться в $2,6–6,4 млрд, говорится в отчете банка UBS, посвященном бизнесу «Яндекса» в сфере автономного транспорта (копия есть у РБК, его подлинность подтвердила аналитик UBS Ульяна Ленвальская).
Обновлено в 02:00
Политика
Госдеп вводит новые антироссийские санкции по делу Скрипалей
26 августа вступит в силу новый пакет антироссийских санкций, подготовленных США в связи с делом Скрипалей.
Обновлено 23 августа в 11:09
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Обновлено в 02:03
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Подготовку поручили двум постоянным комиссиям СПЧ.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие
Су-30СМ выполнили пуски ракет на полигоне в Крыму
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Виктории Бони женился
В воскресенье, 25 августа, стало известно, что 41-летний французский миллиардер Пьер Андюран женился.
Обновлено вчера в 10:15
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено 24 августа в 15:40
Здоровье
Министр здравоохранения РФ Скворцова прилетела в Читу с делегацией
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова с делегацией прибыла с рабочим визитом в Читу, сообщается 26 августа на официальном сайте Забайкальского края.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»
Обновлено в 01:22