Экономика

Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафамиВедомости вчера в 17:58

2 фото
На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафами

Готовить предложения было поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину – вместе с Генпрокуратурой и МВД.
Ведомостивчера в 17:58

Подробнее о событии

СМИ: ФАС хочет штрафовать участников госзакупок за необоснованные жалобы

Парламентская газета02:22

«Ведомости»: ФАС предлагает ввести пату за необоснованные жалобы на торги

Будущее России. Национальные проекты02:07

«Ведомости»: ФАС хочет штрафовать участников госзакупок за необоснованные жалобы

ТАСС02:00

ФАС предлагает брать плату за необоснованные жалобы на торгах

Право.ру02:08

Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафами

Ведомостивчера в 17:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
Экономика

Цветы в России подорожают на 70 процентов к 1 сентября

Последние, как ожидается, вырастут в этом году на 5-7 процентов по сравнению с сентябрем 2018-го.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

В России ускорят производство самолетов Ил-76МД-90А

В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.
Обновлено вчера в 22:06
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Политика

Норвегия намерена провести проверку Севморпути

Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Израиль вновь нанес удары по сектору Газа

В понедельник, 26 августа, в ответ на пуски трех ракет из сектора Газа ВВС Израиля нанесли несколько ударов по расположенном в этом регионе позициям движения ХАМАС.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Общество

В России предложили наказывать хозяев напавших на людей собак

В России предложили ввести уголовную ответственность в отношении хозяев собак опасной породы, если их питомцы напали на человека.
Обновлено в 02:13
Экономика

Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Культура

Директор пермской оперы улетел на переговоры с Теодором Курентзисом

Исполнительный директор пермского театра оперы и балета Андрей Борисов отправился в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с дирижером Теодором Курентзисом.
Обновлено вчера в 08:51
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Общество

Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин

По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Кино

Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» пройдет в Иркутске с 19 по 23 сентября

Напомним, Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» учрежден Союзом кинематографистов России и Иркутским отделением Союза кинематографистов России и проводится с 1999 года.
Обновлено в 02:33
Финансы

Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США

Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:25
Культура

Перенесший инфаркт Петр Мамонов попросил диски с проповедями

Обновлено вчера в 04:39
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе в Саратовской области

Обновлено вчера в 17:50
Футбол

ЦСКА — Ахмат 3:0

В матче 7-го тура РПЛ ЦСКА принимал на своем поле «Ахмат».
Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие

Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.
Обновлено 24 августа в 07:30
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Экономика

UBS назвал стоимость беспилотного бизнеса «Яндекса» через 10 лет

Направление беспилотных автомобилей «Яндекса» к 2030 году будет оцениваться в $2,6–6,4 млрд, говорится в отчете банка UBS, посвященном бизнесу «Яндекса» в сфере автономного транспорта (копия есть у РБК, его подлинность подтвердила аналитик UBS Ульяна Ленвальская).
Обновлено в 02:00
Политика

Госдеп вводит новые антироссийские санкции по делу Скрипалей

26 августа вступит в силу новый пакет антироссийских санкций, подготовленных США в связи с делом Скрипалей.
Обновлено 23 августа в 11:09
Общество

Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург

Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Обновлено в 02:03
Политика

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

Подготовку поручили двум постоянным комиссиям СПЧ.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие

Су-30СМ выполнили пуски ракет на полигоне в Крыму

Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес

Бывший бойфренд Виктории Бони женился

В воскресенье, 25 августа, стало известно, что 41-летний французский миллиардер Пьер Андюран женился.
Обновлено вчера в 10:15
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено 24 августа в 15:40
Политика

Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии

Обновлено в 01:25
Здоровье

Министр здравоохранения РФ Скворцова прилетела в Читу с делегацией

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова с делегацией прибыла с рабочим визитом в Читу, сообщается 26 августа на официальном сайте Забайкальского края.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»

Обновлено в 01:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное