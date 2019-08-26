Экономика
Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафамиВедомости вчера в 17:58
На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
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с чего всё началось
Готовить предложения было поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину – вместе с Генпрокуратурой и МВД.Ведомостивчера в 17:58
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«Ведомости»: ФАС предлагает ввести пату за необоснованные жалобы на торги
Будущее России. Национальные проекты02:07
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Происшествия
В КБР турист сорвался в ущелье во время прыжка с тарзанки
Обновлено вчера в 11:38
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:15
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
Минпромторг проводит санкцопрос
Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.
Обновлено вчера в 18:32
Финансы
Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США
Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:25
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Обновлено в 02:03
Экономика
У сервиса доставки iGooods появился новый акционер
У российского сервиса доставки товаров из магазинов iGooods появился новый акционер. Об этом «Ведомостям» рассказали представители сторон.
Обновлено в 00:23
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено вчера в 09:16
Общество
Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки
Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание
В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».
Обновлено в 02:15
Общество
Минтруд предложил упростить информацию на сайтах госорганов
Минтруд России планирует внедрить формат "легкого чтения" для людей с ментальной инвалидностью, в том числе для сайтов органов государственной власти, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минтруда Григорий Лекарев.
Обновлено в 03:05
Экономика
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
Выборы президента Абхазии прошли 25 августа, на данный момент идет подсчет голосов.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Чечне забросали камнями поезд «Петербург — Махачкала»
Обновлено в 02:51
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко
Вдова бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко и светский обозреватель Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от супруга, который покончил с собой.
Обновлено в 02:59
Политика
Порошенко пообещал появление украинского флага над Донецком
Обновлено в 01:06
Технологии
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
Перспективный многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 привезли на авиакосмический салон МАКС-2019.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Су-30СМ выполнили пуски ракет на полигоне в Крыму
Экипажи истребителей Су-30СМ в ходе учений на полигоне в Крыму отработали боевые пуски ракет по воздушным целям условного противника.
Обновлено в 01:48
Общество
Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском
Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
Футболист оказался у линии штрафной и забил ударом «ножницами»
Обновлено в 03:03
Экономика
Цветы в России подорожают на 70 процентов к 1 сентября
Последние, как ожидается, вырастут в этом году на 5-7 процентов по сравнению с сентябрем 2018-го.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В Москве в результате ДТП погиб актер и режиссер Игорь Хомский
Как передает РЕН ТВ, он врезался в КамАЗ на легковом автомобиле.
Обновлено вчера в 09:32
Наука
Tesla заставляет автомобили думать как люди
Для создания автономных машин ученым необходимо создать искусственные нейронные сети (ANN), которые могут выполнять ту же работу, что и биологическая нейронная сеть человека.
Обновлено в 01:27
Политика
Меркель назвала место следующей встречи «нормандской четверки»
По словам Меркель, ФРГ и Франция работают над организацией этой встречи и стараются, чтобы она прошла в ближайшее время, передает «Газета.ру».
Обновлено в 02:43