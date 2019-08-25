Экономика
Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафамиВедомости 17:58
На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Саратовом
Обновлено в 18:56
Гаджеты
Стали известны характеристики Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут оснащены процессорами MediaTek Helio G90T, передает gagadget.com со ссылкой на главу бренда Redmi Лю Вейбинга.
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
Армия Сирии сообщила об освобождении Хан-Шейхуна
Обновлено 23 августа в 12:30
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о планах Турции в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на воскресном митинге в провинции Трабзон заявил, что попытки формирования у южных границ Турции зоны, подконтрольной террористам провалились благодаря усилиям официальной Анкары.
Обновлено в 11:47
Экономика
Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг
Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Экономика
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
Обновлено в 18:32
Общество
В небе над Петербургом снова заметили гало
Гало снова посетило Петербург, однако, судя по прогнозам синоптиков, никакие перемены погоды в ближайшее время не ожидаются.
Обновлено в 13:41
Политика
Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными
Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.
Обновлено в 11:52
Культура
Актер Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
Украинский военный командир погиб на Донбассе
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе
После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Рома» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии А
Римская "Рома" и генуэзская "Дженоа" сыграли вничью в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Риме на "Стадио Олимпико", завершилась со счётом 3:3.
Обновлено в 17:36
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Патриарх Кирилл подчеркнул, что если люди будут ограничиваться только этими словами, то могут появляться неверные выводы из толкования.
Обновлено в 11:57
Гаджеты
Смартфон Honor V30 будет оснащен модемом 5G
Смартфон Honor V30, премьера которого состоится не раньше ноября этого года, будет оснащен модемом 5G.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившегося наркотиками младенца в Москве
Судьба госпитализированной в Москве с отравлением наркотиками восьмимесячной девочки будет решена после окончания следственных мероприятий.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Технологии
За рубежом заинтересовались космической медициной РФ
Зарубежные партнеры проявили интерес к разработкам космической медицины, созданным в России.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
Обновлено в 12:33
Футбол
Фернандес назван лучшим игроком матча ЦСКА — «Ахмат»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). Игрок стал автором первого гола в матче, отличившись на 43-й минуте.
Обновлено в 11:28
Футбол
Барселона — Бетис 5:2
«Барселона» победила «Бетис» (5:2) в рамках 2-го тура Ла Лиги. Нападающий каталонского клуба Антуан Гризманн отметился дублем.
Обновлено в 16:52
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Политика
Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» вступает в силу
Второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей" вступает в понедельник в силу после публикации соответствующего документа в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Игорь Крутой назвал Ирину Аллегрову своей «первой женщиной»
Композитор Игорь Крутой ответил на теплые слова певицы Ирины Аллегровой в свой адрес на фестивале «Новая волна».
Обновлено в 16:40
Происшествия
Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга
Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42