Экономика

Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафамиВедомости 17:58

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На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
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Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафами

Ведомости17:58
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