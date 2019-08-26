Готовить предложения было поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину – вместе с Генпрокуратурой и МВД.

с чего всё началось

На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).

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