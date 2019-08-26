Экономика
Антимонопольная служба грозит жалобщикам пошлинойВедомости вчера в 17:58
На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
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с чего всё началось
Готовить предложения было поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину – вместе с Генпрокуратурой и МВД.Ведомостивчера в 17:58
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СМИ: ФАС предлагает ввести пошлину за необоснованные жалобы, срывающие закупки
Парламентская газета02:22
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Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
Обновлено в 05:43
Технологии
«Кронштадт» представит три перспективных беспилотника на МАКС-2019
Группа "Кронштадт" представит на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 три перспективных беспилотника, в том числе экспортную версию разведчика "Орион-Э" и аппарат внеаэродромного базирования "Фрегат", сообщили в понедельник в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Трамп заявил о готовности Китая начать диалог по торговле
Власти Китая связались с торговыми представителями США и заявили о готовности к переговорам.
Обновлено в 04:11
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
«Техмаш» готовит к показу уникальную разработку, обеспечившую полёт на Марс
Среди изделий, которые «Техмаш» представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, будет демонстрироваться гибкий печатный кабель ГПК-МП, использованный в космических аппаратах, отправленных на Марс в 2016 году.
Обновлено в 05:59
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.
Обновлено в 05:34
Экономика
Сбербанк создает конкурента Системе быстрых платежей от ЦБ
Все изменилось, когда Центробанк заявил о создании Системы быстрых платежей (СБП), тоже позволяющей отправлять деньги людям по простому идентификатору – номеру телефона, но уже между любыми банками – участниками системы.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
Обновлено в 05:15
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Политика
Президент Анголы передал послание Путину через глав МИД
Послание президенту РФ Владимиру Путину от главы Анголы Жоау Лоуренсу передал министру иностранных дел Сергею Лаврову его ангольский коллега Мануэл Домингуш Аугушту.
Обновлено в 05:34
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Обновлено в 03:04
Транспорт
Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Крымский береговой ракетный комплекс «Утес» получит новую ракету
После присоединения Крыма в состав Российской Федерации, военные конструкторы принялись за «реанимацию» комплекса.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Следователи назвали заказным убийство гражданина Грузии в Берлине
Следователи немецкой полиции считают, что убийство гражданина Грузии в Берлине могло быть заказным.
Обновлено вчера в 11:29
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.
Обновлено вчера в 22:28
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Музыка
Игорь Крутой отпраздновал 65-летие на конкурсе «Новая волна» в Сочи
На музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи прошел творческий вечер основателя конкурса, композитора Игоря Крутого, посвященный 65-летнию музыканта.
Обновлено в 01:35
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекречен на страницах журнала
Иностранное издание Kurdistan Automotive Blog опубликовало сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Подмосковье двухлетний ребенок погиб от удара током
Обновлено в 04:57
Космос
Илон Маск предложил обогреть Марс гигантскими зеркалами
Илон Маск, должно быть, тоже знает эту историю и наверняка вспомнил древнегреческого учёного, размышляя о возможности терраформирования Марса.
Обновлено вчера в 00:04
Политика
Представители Горбачева опровергли сообщения о его плохом самочувствии
Бывший президент СССР Михаил Горбачев постоянно бывает на работе и проводит деловые встречи.
Обновлено в 05:24