Экономика

За необоснованные жалобы на госзакупки решили штрафоватьLenta.ru 07:16

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может начать взимать плату за необоснованные жалобы на госзакупки. Так в ведомстве предлагают снижать число срывов торгов для нацпроектов, об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Антимонопольная служба грозит жалобщикам пошлиной

Готовить предложения было поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину – вместе с Генпрокуратурой и МВД.
Ведомостивчера в 17:58

Подробнее о событии

За необоснованные жалобы на госзакупки решили штрафовать

Lenta.ru07:16

Антимонопольная служба грозит жалобщикам пошлиной

Ведомостивчера в 17:58

ФАС планирует ввести плату за необоснованные жалобы, срывающие госзакупки

ФАН03:00

ФАС предлагает ввести плату за срывающие госзакупки жалобы

News.ru02:57

«Ведомости»: ФАС хочет ввести плату за необоснованные жалобы, срывающие закупки

ТАСС02:00

ФАС предлагает брать плату за необоснованные жалобы на торгах

Право.ру02:08

СМИ: ФАС предлагает ввести пошлину за необоснованные жалобы, срывающие закупки

Парламентская газета02:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Обновлено 24 августа в 20:21
Общество

Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга

Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
Обновлено в 06:05
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную

Обновлено вчера в 17:40
Культура

Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии после операции

Обновлено в 07:11
Политика

Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
Обновлено в 05:43
Культура

Джеффа Голдблюма поставил в тупик вопрос о судьбе Человека-паука

Американский актер Джефф Голдблюм («Муха», «Парк Юрского периода») оказался шокирован новостью о том, что студии Sony и Disney больше не будут вместе работать над фильмами о Человеке-пауке.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский

Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Экономика

«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»

«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Обновлено в 06:28
Хоккей

«Динамо» проиграло ЦСКА, но стало победителем Кубка мэра Москвы

Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Находке

Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Финансы

Центробанк понизил курс доллара на понедельник до 65,60 рубля

Определяемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 68,7635 рубля.
Обновлено в 03:01
Политика

Названо место следующей встречи «нормандской четверки»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе своего выступления на форуме G7 во французском Биаррице заявила, что следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Двое напавших на силовиков на митинге в Москве признали вину

Обвиняемый в нападении на сотрудников Росгвардии на несогласованном митинге, который прошел в Москве 27 июля, Иван Подкопаев обратился к суду с просьбой рассмотреть его дело в особом порядке.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия

В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

В Крыму Су-30СМ отработали боевые пуски ракет «воздух — воздух»

Боевые пуски ракет класса «воздух — воздух» отработали экипажи истребителей Су-30СМ на полигоне в Крыму.
Обновлено в 02:29
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Армия и оружие

Песков: Россия ответит на испытания США крылатой ракеты

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что минобороны страны и другие силовые ведомства готовят симметричный ответ на американские ракетные испытания.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

В России разработают ракетный двигатель «Вихрь» для многоразовых ракет

Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя "Вихрь" для многоразовой крылатой ракеты проекта "Крыло-СВ", заявил советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
Обновлено в 06:54
Авто

Представлен обновленный седан Ford Taurus

Компания Ford представила обновленный седан Taurus для китайского рынка.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Эрдоган решил направить турецкие войска на север Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах направить в северные области Сирии сухопутные части армии.
Обновлено в 06:32
Футбол

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

Обновлено в 06:24
Общество

Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности

Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.
Обновлено в 02:23
Политика

Президент Анголы передал через глав МИД письмо Путину

Президент Анголы Жоау Лоренсу направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 05:38
Происшествия

По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей

Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Обновлено в 05:00
Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Директор Софии Ротару опроверг лечение певицы от рака

По словам Сергея Лаврова, эстрадная звезда проходила профилактическое обследование в больнице.В Сети в последнее время ходят слухи о плохом здоровье Софии Ротару, которая будто бы отправилась на все лето в Крым, где приводила в порядок самочувствие после лечения рака.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

Обновлено вчера в 15:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное