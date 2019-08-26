Экономика
За необоснованные жалобы на госзакупки решили штрафоватьLenta.ru 07:16
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может начать взимать плату за необоснованные жалобы на госзакупки. Так в ведомстве предлагают снижать число срывов торгов для нацпроектов, об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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с чего всё началось
Готовить предложения было поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину – вместе с Генпрокуратурой и МВД.Ведомостивчера в 17:58
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СМИ: ФАС предлагает ввести пошлину за необоснованные жалобы, срывающие закупки
Парламентская газета02:22
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