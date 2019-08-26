Готовить предложения было поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину – вместе с Генпрокуратурой и МВД.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может начать взимать плату за необоснованные жалобы на госзакупки. Так в ведомстве предлагают снижать число срывов торгов для нацпроектов, об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

За необоснованные жалобы на госзакупки решили штрафовать

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