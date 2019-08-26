Экономика
Антимонопольная служба грозит жалобщикам пошлинойВедомости вчера в 17:58
На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
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с чего всё началось
Готовить предложения было поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину – вместе с Генпрокуратурой и МВД.Ведомостивчера в 17:58
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СМИ: ФАС предлагает ввести пошлину за необоснованные жалобы, срывающие закупки
Парламентская газета02:22
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В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».
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Богдан ответил всем, кто остался недоволен его поездкой в Сен-Тропе
В День независимости Украины, 24 августа, Богдан отсутствовал на официальных праздничных торжествах.
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Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
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Супруга президента США Дональда Трампа Меланья поцеловала премьер-министра Канады Джастина Трюдо после того, как её супруг и первая леди Франции обменялись поцелуями.
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В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
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В Армении завели уголовное дело «о халатном отношении к службе», что привело к срыву тендера на поставку оружия, в котором участвовала российская компания ORSIS.
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Обновлено вчера в 22:50
Футбол
Воспитанник киевского «Динамо» хочет играть за сборную России
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Общество
Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург после православных протестов
Художник Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург для восстановления своей работы «Супрематический крест».
Обновлено в 01:53
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Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским
Авария с участием режиссера Игоря Хомского произошла из-за того, что кинематографист вдвое превысил скорость и не справился с управлением.
Обновлено в 05:16
Транспорт
Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
Обновлено в 05:26
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Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
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Политика
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Грузинский лидер Саломе Зурабишвили осудила состоявшиеся в Абхазии президентские выборы, заявив, что они «нарушают» национальный суверенитет Грузии.
Обновлено вчера в 16:26
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Литвинова трогательно поздравила Земфиру
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Происшествия
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Обновлено в 04:27
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
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NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
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Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что над столицей ДНР будет поднят украинский флаг. Об этом политик сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
В Крыму Су-30СМ отработали боевые пуски ракет «воздух — воздух»
Боевые пуски ракет класса «воздух — воздух» отработали экипажи истребителей Су-30СМ на полигоне в Крыму.
Обновлено в 02:29
Экономика
В каких регионах России чаще всего берут ипотеку
Лидер - Ямал: в среднем примерно 32 местных жителя из тысячи берут за год ипотечный кредит (это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране).
Обновлено в 03:07
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Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»
Обновлено в 02:25