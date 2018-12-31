с чего всё началось

Космос Космос Китайский аппарат «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны

Культура Культура В первый день Нового года скончался Крис Кельми 1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.

Энергетика Энергетика На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.

Экономика Экономика Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.

Происшествия Происшествия Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тела семи погибших Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Политика Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Гаджеты Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на некоторых устройствах. Об этом сообщается на сайте компании.

Происшествия Происшествия Николай Дроздов попал в больницу с переломом

Музыка Музыка Юрий Лоза обрушился с критикой на «Голубой огонек» Во время беседы Лоза согласился с мнением журналиста, что "огоньки" в 2019 году "провалились".

Происшествия Происшествия Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).

Экономика Экономика Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.

Происшествия Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.

Происшествия Происшествия Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.

Спорт Спорт Комиссия спортсменов WADA призвала отстранить РУСАДА Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвала лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса о соответствии.

Происшествия Происшествия Число погибших при обрушении в Магнитогорске возросло до 18 Общее число жертв возросло до 18, сообщили в пресс-службе МЧС. «Подтверждаем 18 погибших», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Происшествия Происшествия Число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 33 Общее количество жертв трагедии возросло до 33, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Космос Космос Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.

Происшествия Происшествия В Тульской области семь человек пострадали в аварии с автобусом В Тульской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Москва — Белгород», попал в ДТП, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Хоккей Хоккей Канада проиграла Финляндии в ОТ и вылетела с молодёжного ЧМ по хоккею

Происшествия Происшествия В Приморье поймали тигра, кравшего собак у пограничников В Приморском крае специалисты отловили тигра, повадившегося в питомник пограничных служебных собак.

Происшествия Происшествия МЧС: Оставшихся под завалами в Магнитогорске могут не найти

Общество Общество На курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук» Туристические райоы на юге Таиланда могут оказаться во власти надвигающегося тропического шторма «Пабук».

Хоккей Хоккей Россия — Словакия 5:0 (2-й период) В четвертьфинале американцы со счетом 3:1 обыграли команду Чехии. За США шайбы забросили Ноа Кейтс, Джош Норрис и Саша Хмелевски.

Политика Политика Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.

Происшествия Происшествия При падении рекламного щита в Петербурге пострадали три человека На Невском проспекте в Санкт-Петербурге упал рекламный щит, в результате ЧП пострадали три человека, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Общество Общество ФСБ разработала систему защиты храмов от терактов ФСБ разработала проект постановления правительства, который устанавливает требования к защите религиозных объектов от террористической угрозы.

Хоккей Хоккей Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не примет участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Технологии Технологии В России появится университет для обучения роботов