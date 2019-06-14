Футбол
Антеро Энрике покинул пост спортивного директора «ПСЖ»Sport24.ru 12:31
«ПСЖ» объявил об уходе Антеро Энрике с поста спортивного директора клуба. Парижане и 51-летний португальский функционер решили расторгнуть соглашение по взаимному согласию. Энрике стал спортивным директором «ПСЖ» летом 2017 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:53, Вашингтон
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Культура
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" обратилась в четверг в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", в котором, по их мнению, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции.
Обновлено в 12:50
Политика
Зеленский назначил командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 14 июня назначил нового командующего Национальной гвардией страны.
Обновлено в 12:51
Футбол
«Реал» подписал японского «Месси»
Обновлено в 06:35
Недвижимость
Определены города с самым дорогим жильем
Названы 10 городов мира с самым дорогим жильем. Исследование провела компания Knight Frank, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:43
Авто
Renault готовит новое поколение минивэна Espace
Французская автомобилестроительная компания Renault тестирует новое поколение минивэна Espace.
Обновлено в 08:07
Здоровье
«Не ссы, рожай»: в краснодарских поликлиниках запустили соцрекламу
На информационных стендах поликлиник и больниц Краснодара рекламируют сайт, где размещены социальные плакаты против ожирения и абортов.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Можно и на «Коле»: диетологи усомнились в полезности окрошки
Российские диетологи сегодня объявили вредным квас. Более того, по риску для здоровья его даже приравняли к кока-коле.
Обновлено в 13:28
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил возможность перехода страны на четырехдневную рабочую неделю, об этом сообщают РИА Новости.
Обновлено 11 июня в 11:35
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Обновлено в 02:22
Политика
Полицейским разрешат отдыхать в Турции и Таиланде
Руководитель МВД России Валадимир Колокольцев подписал распоряжение №943-дсп, которое расширит географию отдыха полицейских.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Политика
Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Финансы
Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБ
14 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
В ЛНР заявили о колонне техники силовиков у линии соприкосновения
"В зону ответственности 14-й отдельной механизированной бригады (украинских силовиков - ред.), в район населенного пункта Трехизбенка прибыла колонна вооружения и военной техники противника в составе трех танков, шести единиц БМП, двух гаубиц Д-30 и одиннадцати единиц автомобильной техники", - заявил Осадчий на брифинге.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено в 13:05
Космос
Тяжелые металлы Земли образовались в результате взрыва сверхновой
Обновлено вчера в 13:23
Гаджеты
Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X
Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.
Обновлено в 05:58
Финансы
Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года
Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено в 13:06
Общество
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
Футбол
Защитник «Рубина» Калинин перешёл в «Динамо»
Обновлено в 11:39
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено в 11:00