Футбол

Антеро Энрике покинул пост спортивного директора «ПСЖ»Sport24.ru 12:31

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«ПСЖ» объявил об уходе Антеро Энрике с поста спортивного директора клуба. Парижане и 51-летний португальский функционер решили расторгнуть соглашение по взаимному согласию. Энрике стал спортивным директором «ПСЖ» летом 2017 года.
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